3 errores que cometes en tu skincare

El skincare nos ayuda a cuidar de nuestra piel y también a obtener su mejor versión, consiguiendo que luzca radiante. Aunque es importante conocer la manera adecuada de realizarlo, para no obtener el resultado contrario.

Según los expertos, no importan tanto las marcas de los productos qué usas, sino cómo y cuándo los aplicas, e incluso se sabe que existen al menos 3 errores comunes en las rutinas que probablemente estés cometiendo y deberías evitar a toda costa.

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Los 3 errores que arruinan tu skincare

No usar protector solar porque estás en interiores

Este es uno de los errores más frecuentas, ya que se suele pensar que al no estar expuestas directamente a los rayos del sol, no es necesario el uso de bloqueador.

Sin embargo, los rayos UVA atraviesan las ventanas, además de que la luz azul que emiten las pantallas también afectan tu piel.

El protector solar debe aplicarse en la piel incluso si estás en interiores|Pexels: Kampus Production

Mientras exista la luz de dpía, necesitas protección, de lo contrario, tu piel está expuesta al envejecimiento prematuro y las manchas continuarán apareciendo, a pesar de que apliques el mejor sérum anitimanchas.

Exfoliarte en exceso

Para la exfoliación, aplica la regla de "menos es más", esto quiere decir que usar diariamente ácidos o exfoliantes daña la barrera cutánea, lo que genera irritación, brotes y mayor sensibilidad.

Los expertos recomiendan limitar la exfoliación a una o dos veces por semana, ya que así permitirás que tu piel se regenere sola y lucirá mucho más saludable.

Procura exfoliar tu piel solo una o dos veces por semana para no dañarla|Pexels: Polina

Aplicar los productos en el orden incorrecto

Este es otro de los errores más comunes en el skincare, la regla de oro es comenzar primero con la textura más ligera y posteriormente aplicar las más pesadas.

Lo más común es comenzar con lo líquido y después con la crema. Si eres de quienes primero aplican un aceite y después el hidratante, debes saber que los beneficios de esta última no llegarán a penetrar tu piel, ya que el primer producto actúa como una especie de sello.