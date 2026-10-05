7 claves para ayudar a eliminar las manchas de la cara en otoño

Para ayudar a eliminar o atenuar las manchas de la cara en otoño, los dermatólogos recomiendan combinar fotoprotección diaria con activos despigmentantes y una rutina que no irrite la piel. La época puede resultar conveniente para introducir algunos tratamientos, ya que suele haber menos exposición solar intensa, aunque el protector solar continúa siendo imprescindible todos los días.

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Las manchas pueden tener distintos orígenes, desde el fotoenvejecimiento y el melasma hasta marcas posteriores al acné. Por eso, antes de elegir un tratamiento es importante determinar qué tipo de hiperpigmentación existe. Un producto adecuado para una mancha puede no serlo para otra y algunos procedimientos deben realizarse exclusivamente bajo supervisión médica.

¿Qué hacer en otoño para reducir las manchas de la cara?

La dermatóloga estadounidense Kally Papantoniou, especializada en dermatología y procedimientos cosméticos, destaca la importancia de individualizar los tratamientos destinados a mejorar la pigmentación. A partir de este enfoque, estas son 7 claves que pueden incorporarse a la rutina de cuidado de la piel:



Usar protector solar todos los días: aplicar un fotoprotector de amplio espectro, incluso durante los meses de otoño, ayuda a evitar que las manchas se oscurezcan. Incorporar vitamina C: este antioxidante puede ayudar a mejorar la luminosidad y contribuir al tratamiento de la hiperpigmentación. Considerar el ácido azelaico: es un activo utilizado en dermatología para tratar alteraciones de la pigmentación y también puede resultar útil en pieles con tendencia al acné. Introducir retinoides con orientación profesional: pueden favorecer la renovación celular y mejorar progresivamente la apariencia de algunas manchas. Mantener la hidratación: una barrera cutánea saludable tolera mejor los tratamientos y reduce el riesgo de irritación. Evitar remedios caseros agresivos: limón, bicarbonato o exfoliantes demasiado abrasivos pueden irritar la piel y empeorar la pigmentación. Consultar si la mancha cambia: una lesión nueva, irregular, que crece, sangra o modifica su aspecto debe ser evaluada por un dermatólogo.

¿Qué tratamientos dermatológicos pueden eliminar las manchas?

Cuando las manchas persisten pese a una rutina constante, el dermatólogo puede valorar opciones como peelings químicos, determinados láseres, luz pulsada o tratamientos tópicos de prescripción. La elección depende del diagnóstico, el tono de piel y la profundidad de la pigmentación.

La dermatóloga Dra. Paola Castañeda, especializada en dermatología clínica y estética en México, ha señalado la importancia de que los tratamientos para pigmentación sean individualizados, especialmente porque una irritación excesiva puede provocar hiperpigmentación postinflamatoria.

También es importante moderar las expectativas: no todas las manchas desaparecen por completo y muchas requieren varios meses de tratamiento. En casos como el melasma, además, puede existir recurrencia.

Por eso, el otoño puede ser una oportunidad para comenzar o ajustar una estrategia contra las manchas, pero el objetivo debe ser mejorar progresivamente la uniformidad de la piel sin recurrir a métodos agresivos. La constancia y el diagnóstico dermatológico son más importantes que buscar resultados inmediatos.