Otoño 2026: conoce la nueva tendencia de maquillaje de pieles naturales y labios marcados

Llegó el otoño por lo que con el también el cambio de tendencias que se ve reflejado en todos los rubros. El maquillaje no queda fuera de esto por lo que te vamos a contar cómo es el nuevo estilo.

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Para esta temporada lo que se busca es dejar de lado las pieles cargadas y los contornos demasiados definidos. Todo se inclina por el protagonismo de la piel y los labios como punto de atención.

¿De qué se trata el nuevo maquillaje?

Los que se busca es menos cobertura y más personalidad. Así podrás obtener una piel fresca y natural con labios intensos en tonos que van desde los frutos rojos hasta el marrón chocolate.

Si comenzamos por la piel tenemos que mencionar que se busca una ligereza, luminosidad y aspecto saludable. Las bases de cobertura deben permitir que se vean las características del rostro.

Llegamos al rubor donde se le debe dar importancia a la dimensión y color al rostro. Algunos de los que se están empleando son los bordo, rojos y corales. Así puedes lucir de una manera más natural.

En cuanto a los labios son los que van a marcar el contraste. Es por esto que se emplean los tonos baya, cereza, vino, borgoña, marrón y chocolate como las opciones más fuertes de la temporada.

Los labios profundos, especialmente los tonos blackberry, mulberry, oxblood y vino, son señalados entre las tendencias internacionales de otoño. Aquí se recuperan algunos elementos de los años 90 donde se acompaña la piel natural con ojos discretos.

La inspiración también recupera elementos de los años 90: un labial intenso acompañado por una piel natural y un maquillaje de ojos mucho más discreto.

La fórmula correcta de aplicarlo es: Piel natural + pómulos definidos + labios intensos. Los ojos deben ser en tonos marrones, espresso o ciruela y difuminarlas suavemente. Si te animas a una versión más experimental puedes colocar sombras azules, verdes y violeta.