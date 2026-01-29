Las uñas caviar llegaron para quedarse. Esta nueva tendencia de uñas se ha convertido en una de las favoritas entre las manicuristas, pues evoca elegancia y versatilidad, lo que las hace capaces de adaptarse a cualquier estilo. Su acabado brillante y oscuro es ideal para looks discretos y atrevidos. A continuación, te explicamos qué son las uñas caviar y cómo lograr el acabado perfecto. También te compartimos 7 diseños que, sin duda, te inspirarán en tu próxima cita con la manicurista.

¿Qué son las uñas caviar?

En el pasado, las uñas caviar hacían referencia a un acabado 3D con micro-perlas o bolitas diminutas. Sin embargo, las tendencias evolucionan y ese diseño ahora es cosa del pasado. En la actualidad, las uñas caviar hacen referencia a aquellas en tonos dorados, negros o cafés con un acabado brillante gracias al efecto en ojo de gato. Los colores oscuros y brillosos evocan las famosas huevas de esturión, dando como resultado una manicura metálica, brillante, 100% sofisticada y versátil.

7 diseños de uñas caviar, la nueva tendencia que arrasa en 2026: te verás versátil y elegante

Largas y almendradas: Si lo tuyo son las uñas largas, intenta con un acabado en punta almendrada, esto hará que tus dedos se vean más delgados.

| Crédito: Pinterest

Relieve en perlas: El relieve es perfecto si lo que buscas es darle un giro a tu diseño. Intenta con relieve en tonos dorados. Las perlas pequeñas quedan perfectas con este diseño.

|Crédito: Pinterest

Cuadradas: A diferencia de las uñas almendradas o con acabado stiletto, las cuadradas tienden a tener mayor durabilidad. Son un estilo clásico y moderno. Intenta adaptarlas a un diseño caviar y se verán estupendas.

|Crédito: Pinterest

Cortas: Si lo tuyo no son las uñas largas y prefieres la practicidad de acabados cortos y fáciles de mantener, las uñas caviar también lucen hermosas en uñas cortas. ¡Checa este ejemplo!

|Crédito: Pinterest

Almendradas con luz en la parte superior: ¿No eres fan de los tonos oscuros? ¡No te preocupes! Intenta iluminar la parte superior para que tu diseño se vea más claro. Termina con un acabado en almendra y tus manos lucirán divinas.

|Crédito: Pinterest

Stiletto: Si buscas un acabado de alto impacto, lleva el diseño caviar a unas uñas con punta stiletto. Su estilo puntiagudo es ideal para manos pequeñas o estrechas, pues ayudan a alargar los dedos.

|Crédito: Pinterest

Combina diseños: ¡Deja volar tu imaginación! Las posibilidades en el mundo de las uñas son infinitas, combina diseños y lleva tu manicura al siguiente nivel. ¡Checa esta inspiración!