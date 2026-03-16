uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

⁠7 diseños de uñas cortas elegantes: la tendencia práctica de 2026

Las uñas cortas son la nueva tendencia de este 2026, por ser más prácticas y verse elegantes en cualquier circunstancia. Descubre los diseños más innovadores

Los diferentes diseños de uñas cortas que son elegantes y en tendencia
Los diferentes diseños de uñas cortas que son elegantes y en tendencia|Pinterest

Escrito por: Guadalupe Mendoza | Marktube

Los diseños de uñas juegan un papel importante a la hora de complementar o elevar un atuendo. En este 2026, la tendencia apunta hacia modelos de diseños elegantes y extensiones cortas, preferentemente sobre la propia uña natural de la persona.

Para no optar por lo clásico, que muchas veces se percibe como aburrido, te presentamos 7 diseños de uñas cortas que lucen sofisticados, pero a la vez tienen un toque elegante y moderno para presumir en cualquier ocasión.

Los 7 diseños de uñas cortas en tendencia este 2026

  • Efecto terciopelo

Son modernas y se usan con un cat eye que se inspira en el efecto "ojo de gato" clásico, aunque esta vez imitan la textura del terciopelo y luce más en tonos oscuros. Como el velvet noir, verdes intensos o tonalidades burdeos.

Uñas de ojo de gato con efecto terciopelo en tendencia 2026
Uñas de ojo de gato con efecto terciopelo en tendencia 2026|Pinterest

  • Aura nails
Las aura nails pueden lucir sofisticadas con colores tierra
Las aura nails pueden lucir sofisticadas con colores tierra|Pinterest

Están de moda esta primavera de 2026 y se les puede dar un toque de estilo elevado si se emplean tonos joya sobre bases traslúcidas. Ideal para unas manos juveniles, pero sofisticadas.

  • Cloud Dancer
El Cloud Dancer es el tono en tendencia para 2026
El Cloud Dancer es el tono en tendencia para 2026|Pinterest

Se trata de emplear un blanco cremoso, que es el color del año, sobre el diseño de uñas para un estilo pulcro y muy clean girl.

  • Relieves
Los relieves minimalistas lucen elegantes en uñas cortas
Los relieves minimalistas lucen elegantes en uñas cortas|Pinterest

O también con minimalismo 3D, son estilos que aportan originalidad, pero se alejan de lo recargado para dar paso a algo más minimalista, como la aplicación de perlas.

  • Micro french metalizada
Diseño micro french dorado en uñas cortas
Diseño micro french dorado en uñas cortas|Pinterest

Se aplica una versión ultrafina del francés clásico en colores como el dorado, plateado o cobre, lo que se conoce como un look básico pero con mucha intención.

  • Jelly Nails
Jelly nails marrones con efecto traslúcido en uñas cortas
Jelly nails marrones con efecto traslúcido en uñas cortas|Pinterest

Pueden lucir sofisticadas si se emplea un acabado de gelatina traslúcida en tonos marrones o tierra, para un look más elegangte. Un acabado brilloso y un largo adecuado les dará ese toque elgante, que no pasa desapercibido.

  • Encapsulados
Los encapsulados hacen que las uñas cortas luzcan juveniles y atrevidas
Los encapsulados hacen que las uñas cortas luzcan juveniles y atrevidas|Pinterest

Para estar un paso más adelante, pero mantener el buen estilo, se pueden realizar encapsulados de elementos sutiles como flores secas o pan de oro que se sellen con un efecto transparente o milky y luzca un diseño artesanal.

Galerías y Notas Azteca UNO

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo