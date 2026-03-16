⁠7 diseños de uñas cortas elegantes: la tendencia práctica de 2026

Los diseños de uñas juegan un papel importante a la hora de complementar o elevar un atuendo. En este 2026, la tendencia apunta hacia modelos de diseños elegantes y extensiones cortas, preferentemente sobre la propia uña natural de la persona.

Para no optar por lo clásico, que muchas veces se percibe como aburrido, te presentamos 7 diseños de uñas cortas que lucen sofisticados, pero a la vez tienen un toque elegante y moderno para presumir en cualquier ocasión.

Los 7 diseños de uñas cortas en tendencia este 2026

Efecto terciopelo

Son modernas y se usan con un cat eye que se inspira en el efecto "ojo de gato" clásico, aunque esta vez imitan la textura del terciopelo y luce más en tonos oscuros. Como el velvet noir, verdes intensos o tonalidades burdeos.

Uñas de ojo de gato con efecto terciopelo en tendencia 2026|Pinterest

Aura nails

Las aura nails pueden lucir sofisticadas con colores tierra|Pinterest

Están de moda esta primavera de 2026 y se les puede dar un toque de estilo elevado si se emplean tonos joya sobre bases traslúcidas. Ideal para unas manos juveniles, pero sofisticadas.

Cloud Dancer

El Cloud Dancer es el tono en tendencia para 2026|Pinterest

Se trata de emplear un blanco cremoso, que es el color del año, sobre el diseño de uñas para un estilo pulcro y muy clean girl.

Relieves

Los relieves minimalistas lucen elegantes en uñas cortas|Pinterest

O también con minimalismo 3D, son estilos que aportan originalidad, pero se alejan de lo recargado para dar paso a algo más minimalista, como la aplicación de perlas.

Micro french metalizada

Diseño micro french dorado en uñas cortas|Pinterest

Se aplica una versión ultrafina del francés clásico en colores como el dorado, plateado o cobre, lo que se conoce como un look básico pero con mucha intención.

Jelly Nails

Jelly nails marrones con efecto traslúcido en uñas cortas|Pinterest

Pueden lucir sofisticadas si se emplea un acabado de gelatina traslúcida en tonos marrones o tierra, para un look más elegangte. Un acabado brilloso y un largo adecuado les dará ese toque elgante, que no pasa desapercibido.

Encapsulados

Los encapsulados hacen que las uñas cortas luzcan juveniles y atrevidas|Pinterest

Para estar un paso más adelante, pero mantener el buen estilo, se pueden realizar encapsulados de elementos sutiles como flores secas o pan de oro que se sellen con un efecto transparente o milky y luzca un diseño artesanal.

