7 diseños de uñas cortas elegantes: la tendencia práctica de 2026
Las uñas cortas son la nueva tendencia de este 2026, por ser más prácticas y verse elegantes en cualquier circunstancia. Descubre los diseños más innovadores
Los diseños de uñas juegan un papel importante a la hora de complementar o elevar un atuendo. En este 2026, la tendencia apunta hacia modelos de diseños elegantes y extensiones cortas, preferentemente sobre la propia uña natural de la persona.
Para no optar por lo clásico, que muchas veces se percibe como aburrido, te presentamos 7 diseños de uñas cortas que lucen sofisticados, pero a la vez tienen un toque elegante y moderno para presumir en cualquier ocasión.
Los 7 diseños de uñas cortas en tendencia este 2026
- Efecto terciopelo
Son modernas y se usan con un cat eye que se inspira en el efecto "ojo de gato" clásico, aunque esta vez imitan la textura del terciopelo y luce más en tonos oscuros. Como el velvet noir, verdes intensos o tonalidades burdeos.
- Aura nails
Están de moda esta primavera de 2026 y se les puede dar un toque de estilo elevado si se emplean tonos joya sobre bases traslúcidas. Ideal para unas manos juveniles, pero sofisticadas.
- Cloud Dancer
Se trata de emplear un blanco cremoso, que es el color del año, sobre el diseño de uñas para un estilo pulcro y muy clean girl.
- Relieves
O también con minimalismo 3D, son estilos que aportan originalidad, pero se alejan de lo recargado para dar paso a algo más minimalista, como la aplicación de perlas.
- Micro french metalizada
Se aplica una versión ultrafina del francés clásico en colores como el dorado, plateado o cobre, lo que se conoce como un look básico pero con mucha intención.
- Jelly Nails
Pueden lucir sofisticadas si se emplea un acabado de gelatina traslúcida en tonos marrones o tierra, para un look más elegangte. Un acabado brilloso y un largo adecuado les dará ese toque elgante, que no pasa desapercibido.
- Encapsulados
Para estar un paso más adelante, pero mantener el buen estilo, se pueden realizar encapsulados de elementos sutiles como flores secas o pan de oro que se sellen con un efecto transparente o milky y luzca un diseño artesanal.