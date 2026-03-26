7 diseños de uñas de Pascua 2026 en colores pastel; son bonitas, aesthetic y sencillas

Estamos cerca de la fecha en la que los niños juegan a buscar huevitos decorados, con la cual culmina la Semana Santa. Si quieres darle a tu manicure un toque divertido y tierno, te compartimos algunas ideas de uñas de Pascua 2026; tradicionalmente esta celebración se relaciona con los colores pastel, por lo que nos concentramos en ellos.

Las siguientes ideas son originales y bonitas pero, por su tipo de tonalidades, no quedan sobrecargadas ni demasiado llamativas.

7 ideas de uñas de Pascua 2026 en colores pastel

|Crédito: Instagram. @beautybyelee

1. Con huevitos de Pascua en miniatura

Iniciamos con un diseño ecléctico, que combina puntitos de colores, huevitos miniatura y figuras de conejos. Es el ejemplo perfecto de cómo un manicure puede verse sencillo aunque tenga varios elementos, si usas tonalidades suaves.

2. Una uña de cada color

|Crédito: Instagram. @samrosenails

En este diseño se hace alusión a la textura de los huevitos de Pascua. Cada uña tiene un color distinto pero, para no sobrecargar el resultado final, solo se pintó parcialmente.

3. Solo las puntas

|Crédito: Instagram. @nailsbykristine_

Si prefieres alusiones no tan obvias en tus uñas de Pascua 2026, pero aun así ocupar los colores tradicionales, checa esta idea. Solo tienen color las puntas y para complementar se añadieron estrellitas doradas.

4. Uñas de Pascua 2026 en colores pastel con diferentes patrones

|Crédito: Instagram. @thenailshoplex

Este es un diseño mucho más diverso y lleno de detalles. Tiene patrones, como puntitos, cuadros y flores, además de dibujos de animales. Los colores predominantes son el azul, blanco y crema.

5. En rosa y azul

|Crédito: Instagram. @alyneapolinarionails

Aquí tenemos una idea con un poquito más de intensidad, aunque se mantiene dentro de los tonos pastel. Algunas uñas están pintadas de azul y otras de rosa, y la decoración consiste en puntitos y en siluetas con orejas de conejo.

6. En amarillo

El color amarillo mantequilla es uno de los más populares en la primavera 2026, por lo que podrías aprovecharlo para tu manicure de Pascua. Puntos extra para las orejitas de conejo en dorado.

7. Con texturas

|Crédito: Instagram. @cutenailsworld

Terminamos el listado con otro diseño que presenta ideas muy distintas entre sí: desde una carita de conejo sobre un fondo azul, hasta una uña cubierta con perlitas.