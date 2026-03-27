8 diseños de uñas minimalistas para Pascua 2026; son sencillas y elegantes para la oficina

Si te gusta que tu manicure haga referencia a la temporada del año o alguna celebración en particular, pero al mismo tiempo no te gusta que el resultado sea sobrecargado, te van a encantar las siguientes ideas de uñas minimalistas para Pascua 2026. Son diseños que tienen los colores clásicos de estas fechas, aunque de manera sencilla y discreta.

Las opciones que te mostraremos se pueden adaptar fácilmente para tus looks de la oficina porque son elegantes y también fáciles de combinar.

8 ideas de uñas minimalistas para Pascua 2026

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1. Con dibujos miniatura

La primera idea es muy alegre, pero no es un manicure que llame demasiado la atención porque sus dibujos son pequeñitos. Hay figuras de flores, zanahorias, hojas y cabecitas de conejo de Pascua, sobre un fondo en color piel.

2. Confeti minimalista

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En esta propuesta están los colores de temporada, pero se plasmaron en puntitos que resultan apenas perceptibles y sobre una base 'milky'. La parte más divertida del diseño es un conejito que sobresale en una de las uñas, aunque solo parcialmente y sobre un fondo nude.

3. Con línea punteada

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Aquí tenemos una opción muy sutil de tener uñas minimalistas para Pascua 2026. Los puntitos tienen los colores clásicos (como lila, azul, rosa y amarillo), únicamente presentes en una línea curva en la base de cada uña.

4. Puntas francesas

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Es muy típico que los huevitos de Pascua tengan puntitos negros distinguibles en sus colores, siendo parte de su textura. Esa misma apariencia se trasladó a las puntas francesas de este diseño.

5. Colores vivos, pero al mínimo

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Este es otro ejemplo de cómo hacer el efecto "confeti" de manera sencilla y discreta, pues los puntitos de colores se hicieron en un fondo neutro. Es un diseño vibrante, pero que se puede adaptar a tu oficina y queda elegante.

6. Con un conejito

Si te gusta la idea de llevar dibujos referentes a Pascua 2026, puedes aplicarlos así. El conejito solo está presente en una uña, aunque abarca la mayor parte de la superficie; aun así, los trazos son sencillos.

7. Contorno de puntitos

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En este diseño, los puntitos de colores se colocaron en todo el contorno de las uñas. Para no sobrecargar el resultado, el resto de la superficie se pintó de blanco con efecto "lechoso".

8. Uñas minimalistas para Pascua 2026, con animalitos

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Finalizamos la lista con un diseño romántico, hermoso y con alusiones a la naturaleza. Son dibujos de animalitos en miniatura, sobre una base de color piel.