La Selección Mexicana se enfrentará este miércoles 24 de junio a Chequia en el último partido de la fase de grupos en el Estadio Ciudad de México, donde buscará hacer historia en una Copa Mundial de la FIFA™ al ganar los 3 partidos. Es por ello que traemos para ti estos 7 diseños de uñas para apoyar al equipo azteca. Lo mejor de todo es que están hermosas. Estos son los 5 tintes de pelo que iluminan el rostro y quitan años después de los 30.

Estos modelos de manicura son tanto para las mujeres que son aficionadas al futbol, como para las que se contagiaron del ambiente mundialista y tienen fe de que México hará historia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pues ya va un paso avanzado a ello al estar clasificado a los dieciseisavos de final. Así puedes maquillar los ojos caídos y pequeños con efecto matte para que luzcan naturales: paso a paso.

Los 7 diseños de uñas para apoyar a México

1. Tricolor: Cada una de las uñas va pintada de los colores de la bandera: verde, blanco y rojo. Es un diseño elegante y de los más clásicos.

7 diseños de uñas para apoyar a México en el Mundial 2026: están hermosas|Pinterest

2. French a la mexicana: Uno de los diseños de uñas más tradicionales puede ir con los colores de México, ya que en la punta van los colores verde, blanco y rojo.

7 diseños de uñas para apoyar a México en el Mundial 2026: están hermosas|Pinterest

3. Grabados aztecas: Nada más mexicano que geometrías o grabados. Uno de estos diseños puede ser el calendario azteca, aunque para ello deberás acudir con una especialista, para que luzcas como las mujeres aztecas.

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4. Bandera con la copa: Es similar a la primera opción, pero me puedes agregar un diseño 3D encima, como es la silueta de la copa mundial, trofeo que solo 8 selecciones han ganado en toda la historia.

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5. Pequeños detalles: Puedes hacer una combinación de varios detalles, desde el trofeo, el balón de esta justa veraniega o destellos dorados.

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6. Logo: A lo largo de los años, la Selección Mexicana ha cambiado de logos, los cuales puedes llevar en tu diseño de uñas, para apoyar al equipo azteca en las instancias finales.

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7. Jerseys: Para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la Selección Mexicana sacó a la venta 3 jerseys: la tradicional verde con el calendario azteca, un blanco elegante y una negra, tal como en Sudáfrica 2010.