7 diseños de uñas para apoyar a México en el Mundial 2026: están hermosas
La Selección Mexicana está clasificada a los dieciseisavos de final, por lo que es momento de apoyar al país en la justa veraniega
La Selección Mexicana se enfrentará este miércoles 24 de junio a Chequia en el último partido de la fase de grupos en el Estadio Ciudad de México, donde buscará hacer historia en una Copa Mundial de la FIFA™ al ganar los 3 partidos. Es por ello que traemos para ti estos 7 diseños de uñas para apoyar al equipo azteca. Lo mejor de todo es que están hermosas. Estos son los 5 tintes de pelo que iluminan el rostro y quitan años después de los 30.
Estos modelos de manicura son tanto para las mujeres que son aficionadas al futbol, como para las que se contagiaron del ambiente mundialista y tienen fe de que México hará historia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pues ya va un paso avanzado a ello al estar clasificado a los dieciseisavos de final. Así puedes maquillar los ojos caídos y pequeños con efecto matte para que luzcan naturales: paso a paso.
Los 7 diseños de uñas para apoyar a México
1. Tricolor: Cada una de las uñas va pintada de los colores de la bandera: verde, blanco y rojo. Es un diseño elegante y de los más clásicos.
2. French a la mexicana: Uno de los diseños de uñas más tradicionales puede ir con los colores de México, ya que en la punta van los colores verde, blanco y rojo.
3. Grabados aztecas: Nada más mexicano que geometrías o grabados. Uno de estos diseños puede ser el calendario azteca, aunque para ello deberás acudir con una especialista, para que luzcas como las mujeres aztecas.
4. Bandera con la copa: Es similar a la primera opción, pero me puedes agregar un diseño 3D encima, como es la silueta de la copa mundial, trofeo que solo 8 selecciones han ganado en toda la historia.
5. Pequeños detalles: Puedes hacer una combinación de varios detalles, desde el trofeo, el balón de esta justa veraniega o destellos dorados.
6. Logo: A lo largo de los años, la Selección Mexicana ha cambiado de logos, los cuales puedes llevar en tu diseño de uñas, para apoyar al equipo azteca en las instancias finales.
7. Jerseys: Para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la Selección Mexicana sacó a la venta 3 jerseys: la tradicional verde con el calendario azteca, un blanco elegante y una negra, tal como en Sudáfrica 2010.