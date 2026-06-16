Cómo maquillar los ojos caídos y pequeños con efecto matte para que luzcan naturales: paso a paso

¿Sientes que tu mirada luce apagada o que tus ojos parecen más pequeños de lo que realmente son? Es algo bastante frecuente, especialmente cuando el párpado superior cubre parte del ojo y hace que el rostro se vea menos expresivo. La buena noticia es que el maquillaje puede ayudarte a destacar tus rasgos y crear una apariencia más fresca y definida sin necesidad de cambios drásticos. A continuación, encontrarás una guía sencilla con técnicas que te ayudarán a sacar el máximo partido a tu maquillaje. Aprenderás dónde colocar las sombras, cómo utilizar el delineado a tu favor y qué detalles pueden hacer que tus ojos se vean más abiertos, iluminados y con una apariencia más descansada.

Paso a paso para lograr un maquillaje en ojos pequeños y caídos

Lograr que los ojos se vean más abiertos y expresivos no requiere técnicas complicadas. Con algunos ajustes en la forma de aplicar el maquillaje, es posible destacar la mirada y aportar un aspecto más natural al rostro. Lo importante es encontrar los trucos que mejor se adapten a tus facciones y practicar hasta sentirte cómoda con el resultado.

