7 diseños de vestidos de elegantes para mujeres curvy de 50 a 60 años; ideales para boda o XV años

Si te encuentras buscando el vestido ideal para un evento elegante y tienes más de 50 años, estás en el lugar correcto, ya que tenemos varias opciones para mujeres curvy.

Este tipo de vestidos son tendencia y le quedan bien a cualquier mujer que quiera sacarle provecho a sus curvas y verse sofisticada y auténtica para un festejo sumamente especial.

Vestidos elegantes para mujeres curvy

Vestido de satín: El toque especial en este vestido es la tela tipo satín, ya que nunca falla al ser elegante y sensual a la vez. Este tipo de vestido tiene un corte recto en el escote, tirantes y la caída tiene una abertura desde la parte del muslo lo cual lo hace ver más auténtico.

|Crédito: Pinterest

Vestido con capa: ¿Clásico pero innovador? Este modelo de vestido es perfecto para las mujeres de más de 50 años que buscan un estilo tradicional, pero a la vez en tendencia. Este diseño es midi, debido al corte de largo a media pantorrilla y la capa lo es todo, pues hace que el modelo sea único y lucirás elegante.

|Crédito: Pinterest

Vestido de tul: Si tu estilo es más atrevido, no dudes en que este modelo de vestido es ideal para ti. Se trata de un vestido lleno de capas de tul en la caída de la falta. Este diseño es ideal para las mujeres que quieren disimular los brazos y buscan algo cómodo.

|Crédito: Pinterest

Vestido corte princesa: Te presentamos un modelo de vestido clásico y encantador, el cual puedes llevar en el color que desees y se seguirá viendo hermoso y perfecto gracias a los tirantes tipo princesa. Lo que hace diferente a este modelo es la abertura en la pierna y el largo llegando casi a la altura del tobillo.

|Crédito: Pinterest

Vestido asimétrico: ¡Elegante y femenino! Este modelo de vestido es el ideal para las mujeres que buscan resaltar las curvas de la cintura, ya que tiene un efecto asimétrico en el corte de la cintura el cual hace que visualmente se reduzca.

|Crédito: Pinterest

Vestido romano: ¡Encantador! Este tipo de diseño de vestido es perfecto para las mujeres que les gusta el estilo romántico y a la vez cómodo. Un vestido tipo romano es el ideal para los eventos más sofisticados y de etiqueta.

Crédito: Pinterest

Vestido con mangas: Las mangas largas nunca pasarán de moda en los vestidos elegantes. Te recomendamos este corte de vestido largo si tienes un evento de día, ya que es sencillo y sutil; sin embargo, enaltecerá tus curvas de forma adecuada.