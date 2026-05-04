Conoce los 5 cortes de pelo que se vislumbran para la temporada de otoño-invierno 2026

Aunque recién comenzó la primavera y sigue el verano, algunos ya pusieron su visión en lo que espera el cierre de 2026. La temporada de Otoño-Invierno puede ser muy interesante para los que buscan un cambio o algo muy adecuado a las tendencias o los estilos que se están manejando en las redes sociales.

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¿Hacia dónde van las tendencias en cortes de pelo Otoño-Invierno?

Algo que es cierto es que cada persona puede hacer su corte como mejor le acomode o le agrade, pero hay unos tantos que buscan las tendencias. Y aunque los cortes extensos y bastante sofisticados, podrían cambiarse por menos volumen y arreglos más sencillos. Por eso se suma movimiento y se actualiza el rostro sin recurrir a cambios extremos.

La realidad es que los salones y muchos de los interesados en el tema de belleza comenzaron a irse hacia el lado de cortes de pelo sencillos, bobs de diferentes longitudes, capas suaves y versiones intermedias que se alejan de situaciones voluminosas y extensas. Entonces sin más… estas son 5 propuestas para planearlas de cara al Otoño-Invierno.

¿Cuáles son los cortes de pelo tendencia en Otoño-Invierno 2026?

Lo primero es proponer el corte bob en todas sus versiones, que realmente son las grandes tendencias de 2026. Lo que se busca es mantener lo más repetido del año a través de estilos redondeados, pulidos, variantes rectas o algo más desarmadas.

Si gustas un cambio más directo o evidente rumbo al Otoño-Invierno debes elegir la opción de los crops texturizados o los pixies.

Una tercera oportunidad es el bixie, el cual ya tiene cierta influencia en las oportunidades o búsqueda actual que podría posicionarse como prioridad en unos meses.