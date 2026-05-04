Conoce los 5 cortes de pelo que se vislumbran para la temporada de otoño-invierno 2026
Los cortes de pelo cambian a lo largo del año, esto obedeciendo las tendencias. Por ello se requiere que prestes atención lo que depara el otoño-invierno.
Aunque recién comenzó la primavera y sigue el verano, algunos ya pusieron su visión en lo que espera el cierre de 2026. La temporada de Otoño-Invierno puede ser muy interesante para los que buscan un cambio o algo muy adecuado a las tendencias o los estilos que se están manejando en las redes sociales.
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¿Hacia dónde van las tendencias en cortes de pelo Otoño-Invierno?
Algo que es cierto es que cada persona puede hacer su corte como mejor le acomode o le agrade, pero hay unos tantos que buscan las tendencias. Y aunque los cortes extensos y bastante sofisticados, podrían cambiarse por menos volumen y arreglos más sencillos. Por eso se suma movimiento y se actualiza el rostro sin recurrir a cambios extremos.
La realidad es que los salones y muchos de los interesados en el tema de belleza comenzaron a irse hacia el lado de cortes de pelo sencillos, bobs de diferentes longitudes, capas suaves y versiones intermedias que se alejan de situaciones voluminosas y extensas. Entonces sin más… estas son 5 propuestas para planearlas de cara al Otoño-Invierno.
¿Cuáles son los cortes de pelo tendencia en Otoño-Invierno 2026?
- Lo primero es proponer el corte bob en todas sus versiones, que realmente son las grandes tendencias de 2026. Lo que se busca es mantener lo más repetido del año a través de estilos redondeados, pulidos, variantes rectas o algo más desarmadas.
- Si gustas un cambio más directo o evidente rumbo al Otoño-Invierno debes elegir la opción de los crops texturizados o los pixies.
- Una tercera oportunidad es el bixie, el cual ya tiene cierta influencia en las oportunidades o búsqueda actual que podría posicionarse como prioridad en unos meses.
- En otra de las opciones que por lógica podrían integrarse a las tendencias se encuentra el Clavi-Cut, el cual es un corte que cae a la altura de la clavícula. Y es que es un término medio entre cabello largo y bob tradicional.
- Y una última opción es la del shag suave o también conocido como corte de capas texturizadas. Sin embargo, se indica que es una versión con textura más pulida, puntas aireadas y flequillos livianos.