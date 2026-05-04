Así puedes quitarle el mal olor a tus jergas

Uno de los elementos más importantes del hogar y de la cocina es el trapo o las propias jergas, sin embargo ante el constante uso es complicado dejarle un buen espacio para que se sequen. Por ello la limpieza es completamente necesaria, pero si los malos olores te están afectando severamente tus telas para limpiar… he aquí la solución propuesta.

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¿Por qué los trapos y jergas terminan con malos olores?

La limpieza es clave para evitar este tipo de circunstancias, pues los olores desagradables se van gestando poco a poco. Para ello, lo que se requiere es una limpieza profunda, pues la humedad, las bacterias y los restos de comida se vuelven un verdadero problema. A mediano plazo los olores incluso percuten y vuelven inutilizables las telas.

Uno de los factores más cruciales para concretar trapos o jergas con mal olor es la humedad, esto por dejar que los periodos del trapo remojado (un poco mojado), permite que las telas tengan el ambiente perfecto para que los microorganismos se desarrollen y proliferen.

En ese sentido, el remedio casero de este día saldría un poco de lo común, indicando que mezclar ingredientes no siempre es lo mejor. Y es que la combinación hace que las propiedades pierdan efectividad al momento de limpiar. Mientras que los limpiadores en conjunto pueden reaccionar de manera adversa. Por eso, presta atención al truco definitivo.

¿Cómo puedes quitar el mal olor a las jergas y los trapos?

Si buscas que tus trapos y jergas se limpien de manera efectiva, primero debes colocar tu trapo en un recipiente amplio. En ese espacio verterás agua hirviendo para posteriormente añadir una taza de vinagre blanco y dejar reposar hasta que el agua se enfríe por completo. Esto generará la erradicación de bacterias, por lo que se desprenderá parte de la suciedad que genera el mal olor.

Ahora, el siguiente paso consiste en sacar la jerga, exprimirla y enjuagarla ligeramente con agua limpia. Después la dejarás en otro recipiente de agua al que le agregarás un par de cucharadas de bicarbonato de sodio, mezclando bien y dejando 10 minutos en reposo. Este ingrediente sirve para neutralizar olores y eliminar resto de suciedad atrapado en las fibras de las telas.

Y el paso final consiste en enjuagar con agua limpia como lo haría de manera normal. Es decir, aquí se recomienda no combinar ingredientes, pues pierden poder sus propiedades que buscan precisamente limpiar y quitar malos olores.