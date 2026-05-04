El baño rosa es la nueva tendencia del 2026 en decoración de interiores

¿Un baño rosa? Así es, esa es la nueva tendencia del 2026. Muchos pensarían que es un tono poco agradable para usar en esa habitación, pero se ha destacado por ser cálido y darle cierto estilo único a esa habitación del hogar. No pienses que se trata de un rosa mexicano o muy intenso; se usa un tono muy suave que logra una gran sintonía.

Para que lo puedas aplicar en la decoración de interiores, te daremos más detalles sobre la tendencia y en qué consiste; vas a querer usarla en tu casa después de conocer toda la información.

¿Cómo decorar el baño de rosa?

La nueva tendencia del 2026 es el uso de colores suaves, tonalidad que le aporta sofisticación y calidez sin la necesidad de saturar los espacios con opciones muy intensas. Por eso el baño rosa empolvado se ha destacado, ya que logra un buen equilibrio y una sensación de confort.

Para usar la nueva moda en la decoración de interiores, puedes hacer cambios drásticos o poco a poco implementar sencillas modificaciones para lograr ese efecto. Por lo que se recomienda lo siguiente:

A una sola pared dale protagonistas; puede ser solo el área del lavabo o una pared lateral; no olvides usar pintura a prueba de agua.

Úsalo en textiles, ya sea en tus toallas, alfombras o cortinas, así puedes ver qué tal resulta el nuevo color.

En accesorios decorativos, ya sea bandejas, frascos o jaboneras.

Puedes aplicarlo en un mueble de ese color, además de convertirlo en el protagonista de la habitación.

¿Cómo combinar el rosa empolvado?

Considerando la nueva tendencia del baño rosa que emplea un tono empolvado, puedes combinarlo con otros tonos, pero es fundamental conocer cuáles son los colores que quedan mejor.

Tiene la principal ventaja de ser muy versátil, ya que puedes agregarlos a tonos neutros para tener un look sofisticado, con tonos pastel, metalizados o más intensos (negro, azul marino, burdeos o verde oscuro). Únete a la nueva moda del 2026, una gran alternativa de decoración de interiores para mejorar el aspecto de esa habitación.