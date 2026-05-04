Házte las mejores uñas para lucir en la playa el próximo verano de 2026

El mundo de las uñas tiene una amplitud de estilos que sería prácticamente imposible utilizar todo lo que se ofrece en la oferta de posibilidades. Por ello, se especifica que los modelos propuestos podrían funcionar de cara al verano de 2026. Si tienes la posibilidad de visitar la playa a mitad de año, luce una imponente, carismática y reluciente manicura.

¿Ver Gundam realmente es complicado como dicen ser? | Planeta Anime, El Podcast: con Pamela Cortés, Pablo Rodrigo Olvera y Gerardo del Castillo

¿Cuáles son los mejores modelos de uñas para usar en la playa el próximo verano?

El verano tiene un aura especial, por lo que si dicha época del año se completa con un viaje a la playa con el sol, la arena y el mar como tus acompañantes… las siguientes propuestas pueden interesarte para aplicarse a mitad del presente año.

Colores pastel: la especialidad de las uñas de verano

En esta oportunidad se inicia con un par de colores que son propuestas bastante clásicas, si es que no buscas algo muy trabajado o sofisticado. El Baby Blue y el arcoiris podría convencerte para la playa, pues el azul combina perfectamente con el mar y el cielo… incluso un diferente tono de azul por uña sería un gran detalle. Mientras que el arcoiris en diferentes tonos pastel aportan una frescura única.

Uñas con figuras alusivas al mar

En esta segunda oportunidad las uñas proponen un ámbito más pintoresco y de relieve. Pensar en algunas figuras como el sol, conchas, peces, estrellas de mar, gotas de agua o cosas similares. Allí la clave será la combinación de colores, pensando si dejas una base y posteriormente agregas los dibujos o sin nada previo, combinando color, brillo y aspecto visual que realmente luzca.

Uñas tendencia con colores playeros

Aunque ya se indicó que los colores pastel o el Baby Blue podrían ser la opción ideal, otro de los colores que convencen a los amantes de la playa es el naranja o el rosa. Allí justamente se propone concretar un degradado de rosa a naranja, lo que te permite el alcance de varios colores llamativos, llenos de vida… tal cual se refleja en la luz del sol.