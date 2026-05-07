La ciencia detrás del cuidado del cabello y el cuero cabelludo afirma que el shampoo en seco es una herramienta que absorbe lípidos, y su fórmula suele estar basada en almidones o lpilices que actúan atrapando el exceso de sebo.

Sin embargo, un uso incorrecto puede provocar la obstrucción de los folículos pilosos o una acumulación de residuos que apaga el brillo natural y debilita la fibra capilar.

De manera científica, el cuero cabelludo es una extensión de la piel, por lo que el error más grave es tratar el shampoo en seco como un sustituto del lavado, aunque también existen otras fallas que podrían comprometer tu salud capilar.

Los 7 errores al usar shampoo en seco

Aplicarlo demasiado cerca

Este es el error número uno y consiste en disparar el spray a pocos centímetros de la raíz. Generalmente, la consecuencia es que el producto se concentra en un solo punto y deja una mancha blanca difícil de quitar, además de que satura el poro. Es mejor mantener una distancia de 15 a 20 centímetros.

Usarlo sobre el cabello húmedo

El shampoo en seco no está diseñado para interactuar con agua, por lo que creará una pasta grumosa similar al pegamento, que será difícil de quitar.

No dejarlo reposar

Antes de cepillar, debes aplicar el spray y dejarlo al menos dos minutos, para que así el producto absorba todo el sebo.

Estos son los errores que no debes cometer con tu shampoo en seco|Pexels: Darina Belonogova

Olvidar el masaje capilar

Debe ser distribuído con las yemas de los dedos. Los polvos se quedan en la capa superior del cabello sin llegar a la raíz. Masajear ayuda a activar el volumen y disipar el residuo.

Usarlo varios días seguidos

Usar varias veces el producto sin enjuagar o lavar hará que se cree una costra de residuos que puede provocar picazón, caspa y hasta caída del cabello.

Aplicar solo en la línea

Limitarse a la parte superior dejará el resto de la cabeza con un aspecto sucio y un contraste visual que delatará la falta de aseo.

El shampoo en seco no sustituye el aseo regular del cabello|Pexels: Alena Darmel

No cepillar al finalizar

El exceso de almidón debe retirarse con un buen cepillado, para eliminar el exceso de polvo y dejar un movimiento natural.