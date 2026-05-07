Paulina Rubio vs. Colate: En esta fecha se conocerá el dictamen por la custodia de su hijo, Andrea Nicolás

La batalla legal por la custodia de Andrea Nicolás, hijo de Paulina Rubio y Colate, continúa. Durante el segundo día de audiencia, el empresario subió al estrado a declarar. Al término del evento, la abogada de la Chica Dorada, Sandra Hoyos, platicó con Ventaneando, donde reveló la posible fecha del dictamen, mismo que se podría dar a finales de este mes.

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Paulina Rubio vs. Colate: ¿Cuándo se conocerá el dictamen del juez por la custodia de su hijo, Andrea Nicólas?

Según reveló la defensa de Paulina, el dictamen podría tomar entre tres y cuatro semanas, lo que significa que la decisión del juez para ver con quién se queda el menor podría conocerse a finales del presente mes de mayo o inicios de junio. De acuerdo con Sandra Hoyos, el testimonio de Colate seguirá en los próximos días, mientras que Paulina Rubio no subirá al estrado a testificar por decisión de sus consejeros legales. Posteriormente, se resumirá el caso.

“El jueves continuaré con el testimonio de Colate, su abogada tendrá la oportunidad de hacerle varias preguntas y ahí se resume el caso”, explicó la experta legal. “Paulina no estará testificando por decisiones legales que he tomado yo en el caso. Vamos a anticipar que en tres o cuatro semanas recibamos el dictamen”, añadió.

Así fue el segundo día de audiencia entre Paulina Rubio y Colate por la custodia de su hijo

A lo largo de su testimonio, Colate aseguró tener un par de colegios en mente para Andrea Nicolás, en caso de que se vaya a vivir con él a España. Sin embargo, la defensa de la Chica Dorada cuestionó tan deliberada decisión, pues la estrella no estaba enterada de ello, a lo que Colate respondió que no suele tener comunicación con ella debido a sus burlas y faltas de respeto, pues señaló que Paulina suele llamarlo “Culate”, lo que es considerado una ofensa para él.

El padre del menor también señaló a Paulina por el reciente aumento de peso de su hijo: “Ya subió otros 5 kilos. No tiene una rutina de deportes. Tiene una vida sedentaria, hasta en casa no hace mucho. Perdón que se los diga pero la comida a domicilio en mi casa no se hace, allá tenemos comida fresca" señaló Nicolás Vallejo-Nágera. El testimonio de Colate continuará el día de mañana, jueves 7 de mayo, desde la Corte Familiar de Miami, Florida.