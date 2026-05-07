Emprender un nuevo viaje, por vacaciones o por trabajo puede ser emocionante, pero también sugiere cambios importantes para la piel, por lo que debemos cargar con los básicos de belleza necesarios que nos mantengan en nuestro centro.

El objetivo no debe ser llevar maquillaje para cubrir las imperfecciones, sino crear una barrera oclusiva y antioxidante que proteja nuestra piel durante el trayecto y nuestra estancia en un nuevo lugar. Hoy te compartimos los 7 esenciales que sí funcionan como un equipo de mantenimiento para mantener un aspecto fresco y descansado.

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Los 7 básicos de belleza para un viaje largo

Limpiador micelar

El agua de los baños públicos o aviones puede ser dura o estar tratada con químicos fuertes, por lo que es mejor usar este producto para retirar el exceso de grasa y la polución sin alterar el pH de la piel ni necesitar agua corriente, manteniendo una barrera cutánea intacta.

Bruma facial hidratante

Es el extintor de la piel seca y sedienta. Busca fórmulas con glicerina o con aloe vera y aplícala cada 2 o 3 horas para recuperar la humedad superficial de forma inmediata, evitando la sensación de tirantez.

Estos son los básicos de belleza que debes llevar en tu maleta para un viaje largo|Pexels: Sonia Ribeiro

Bálsamo labial reparador

Los labios son los más propensos a sufrir de deshidratación, ya que carecen de glándulas cebáseas. Usa un bálsamo con lanolina o manteca de karité para crear un sello que evite que el aire acondicionado succione la humedad.

Parches hidrogel para ojos

La presión de los aviones y la falta de sueño favorecen la retención de líquidos y la sojeras. Estos parches darán un efecto frío inmediato que reducirá la inflamación.

Crema de manos y cutículas

Tus manos pueden sufrir de resequedad por el lavado constante o el uso de geles antibacteriales. Aplica una crema rica en ceramidas para cuidar de tu piel.

Durante un viaje largo, los básicos de belleza deben cuidar tu piel|Pexels: Kindel Media

Shampoo en seco

Con un producto de tamaño viaje podrás absorber el exceso de sebo y aportar volumen instantáneo justo antes de llegar a tu destino.

Protector solar

No puede faltar en tu maleta, ya que es el mejor preventivo contra el daño celular acelerado que ocurre durante los viajes de día.