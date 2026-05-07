Haz la receta de la famosa agua de chicle azul viral en redes
En medio de un apremiante calor, la receta de agua de chicle azul surge como una gran opción para acabar con la sed. He aquí la receta para hacerla en casa.
Los sabores que México ofrece en ocasiones parecen interminables. En la comida y la bebida siempre existe un sabor sumamente exótico. Aunque muchos lo habían visto en las paletas de hielo, en los años recientes se hizo popular una receta de agua de chicle azul. Para los que son amantes de lo dulce, esta receta es para ellas.
Noticias Querétaro del 6 de mayo 2026
¿Por qué se hizo viral la receta de agua de chicle azul?
Aunque esta receta ganó popularidad en años pasados, ahora que regresó la ola de calor la gente busca diversas opciones para saciar su sed. Una de las favoritas de las redes sociales es el agua de chicle azul, la cual es bastante dulce, aunque puede medirse perfectamente cuidando la cantidad de azúcar e incluso de edulcorante que se vierta en tu receta.
Como se comentó, el sabor de chicle es uno bastante característico en el ámbito de las paletas, pero en el sector de aguas la propuesta es cremosa. Lo particular destaca en que es una mezcla de sabores, pues básicamente funciona como un tutti-frutti. Muchos indican que tiene sabor a fresa, plátano y con toques de vainilla, pues lo que resalta realmente es la intensidad de la dulzura.
Por eso, en esta nueva época de calor lo que se recomienda es atreverte a hacer esta combinación de sabor. Si no se encuentra el sabor de chicle, se recomienda comprar un edulcorante azul o rosa, el cual pueda aplicarse para darle el color.
¿Qué lleva y cómo se hace el agua de chicle azul?
Se repite que para evitar un sabor demasiado dulce, midas poco a poco la aplicación del líquido sabor chicle y la propia cantidad de azúcar.
Ingredientes
- Una lata de leche condensada
- Una lata de leche evaporada
- Un litro de agua
- Un litro de leche
- Dos cucharadas de concentrado sabor chicle
- Media taza de azúcar
- Hielo al gusto
@alsazondekike día 13 de recetas de aguas frescas, como preparar agua de chicle azul #calor #agua #chicle ♬ C.B.Rhumba by Sage Guyton and Jeremy Wakefield - SpongeRadio
Preparación
- En la jarra de tu elección vierte la leche condensada, la leche evaporada, el concentrado de chicle y el azúcar
- Posteriormente agrega la mitad del agua y mezcla perfectamente hasta que el azúcar se disuelva por completo
- Como siguiente paso debes agregar la leche y el resto del agua para mezclar concretamente
- Agrega el hielo y sirve para disfrutar