Haz la receta de la famosa agua de chicle azul viral en redes

Los sabores que México ofrece en ocasiones parecen interminables. En la comida y la bebida siempre existe un sabor sumamente exótico. Aunque muchos lo habían visto en las paletas de hielo, en los años recientes se hizo popular una receta de agua de chicle azul. Para los que son amantes de lo dulce, esta receta es para ellas.

Noticias Querétaro del 6 de mayo 2026

¿Por qué se hizo viral la receta de agua de chicle azul?

Aunque esta receta ganó popularidad en años pasados, ahora que regresó la ola de calor la gente busca diversas opciones para saciar su sed. Una de las favoritas de las redes sociales es el agua de chicle azul, la cual es bastante dulce, aunque puede medirse perfectamente cuidando la cantidad de azúcar e incluso de edulcorante que se vierta en tu receta.

Como se comentó, el sabor de chicle es uno bastante característico en el ámbito de las paletas, pero en el sector de aguas la propuesta es cremosa. Lo particular destaca en que es una mezcla de sabores, pues básicamente funciona como un tutti-frutti. Muchos indican que tiene sabor a fresa, plátano y con toques de vainilla, pues lo que resalta realmente es la intensidad de la dulzura.

Por eso, en esta nueva época de calor lo que se recomienda es atreverte a hacer esta combinación de sabor. Si no se encuentra el sabor de chicle, se recomienda comprar un edulcorante azul o rosa, el cual pueda aplicarse para darle el color.

¿Qué lleva y cómo se hace el agua de chicle azul?

Se repite que para evitar un sabor demasiado dulce, midas poco a poco la aplicación del líquido sabor chicle y la propia cantidad de azúcar.

Ingredientes

Una lata de leche condensada

Una lata de leche evaporada

Un litro de agua

Un litro de leche

Dos cucharadas de concentrado sabor chicle

Media taza de azúcar

Hielo al gusto

Preparación