7 formas frescas de utilizar falda de mezclilla la tendencia estrella de primavera 2026

Esta temporada de primavera que está próxima a llegar junto con el equinoccio trae de regreso la triunfal falda de mezclilla como una de las piezas clave que serán tendencia este año y las cuales deben estar dentro del guardarropa.

Esta prenda que puede encontrarse en varios modelos, colores y diseños te hará lucir fresca y a la moda durante estas fechas, lo mejor de todo es que es una pieza super versátil con la que podrás recrear varios outfits con una sola pieza.

A continuación te dejamos 7 ideas de outfits con falda de mezclilla que te harán lucir increíble esta primavera 2026

