7 formas frescas de utilizar falda de mezclilla la tendencia estrella de primavera 2026
Por ser una prenda versátil, cómoda y atemporal, las faldas de mezclilla regresan con fuerza esta primavera de 2026 para crear estilos sofisticados, clásicos y casuales durante estos días de calor.
Esta temporada de primavera que está próxima a llegar junto con el equinoccio trae de regreso la triunfal falda de mezclilla como una de las piezas clave que serán tendencia este año y las cuales deben estar dentro del guardarropa.
Esta prenda que puede encontrarse en varios modelos, colores y diseños te hará lucir fresca y a la moda durante estas fechas, lo mejor de todo es que es una pieza super versátil con la que podrás recrear varios outfits con una sola pieza.
A continuación te dejamos 7 ideas de outfits con falda de mezclilla que te harán lucir increíble esta primavera 2026
- Falda de mezclilla con camisa blanca
Un clásico es combinar una falda de mezclilla con una camisa blanca ideal para lucir fresca y elegante, además, proyectar un look limpio que puede utilizarse tanto en la oficina como una salida casual o romántica.
- Falda de mezclilla con blusas vaporosas, crea un estilo boho
Para lograr un outfit femenino puedes utilizar una falda de mezclilla corte lápiz o con abertura, combínala con una blusa de tela ligera, estampados florales o mangas amplias, esta combinación es perfecta para proyectar que sientes la primavera.
- Falda de mezclilla sobre demin
Una de las tendencias que llegan revolucionadas son portar todo tu outfit con denim, mezclilla, opta por una falda de mezclilla y combínalas con una chamarra, blusa, camisa o chaleco del mismo material, con esta combinación se proyectará un look coordinado y moderno.
- Falda de mezclilla con un blazer estructurado
Esta prenda que es super casual puede realizarse y proyectar formalismo cuando se combina con un blazer con él se eleva el estilo a uno sofisticado, es ideal para eventos o reuniones si agregas unos tacones.
- Falda de mezclilla con tenis y una playera corte polo
La mezcla de una falda tableada de mezclilla con camisetas básicas o de corte polo te harán lucir perfecta día a día ya que ofrece comodidad si los combinas con unos tenis, lucirás muy sport.
- Falda de mezclilla con crop top
Para días cálidos o de intenso calor el crop top y una falda de mezclilla serán tus mejores aliados, además, de que te harán te harán lucir juvenil, y fresca.
- Falda de mezclilla con sandalias de plataforma
Las sandalias con plataforma son ideales para combinar una falda de mezclilla con este estilo proyectarán que estás lista para estos días de calor, además, es ideal para una salida con amigos o paseos informales.
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