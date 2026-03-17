¿Por qué despuntar o cortar el pelo en el Equinoccio de Primavera 2026 podría traer buena suerte y transformación?

Cada año, el equinoccio de primavera marca un punto de equilibrio entre el día y la noche el cual simboliza armonía, renacimiento y nuevos comienzos por lo que los rituales abundan durante esta temporada. Para muchas culturas este momento representa una oportunidad única para liberar energías acumuladas y abrirse a cambios positivos.

En este contexto, cortar o despuntar el cabello durante el equinoccio se ha convertido en un ritual cada vez más popular, similar al que se realiza las noches de luna en cuarto menguante, al realizar este corte se concluyen ciclos y se renueva tu energía, además, ayuda a tener una cabellera abundante, brillosa, sedosa y larga.

¿Por qué se debe de cortar o despuntar el cabello en el equinoccio de primavera?

De acuerdo con diversas creencias el cabello guarda emociones y experiencias, por lo que al cortarlo en una fecha significativa donde se renuevan las energías significa que estás dejando atrás lo negativo como envidias, estancamiento y celos para darle la bienvenida a una nueva etapa de crecimiento tanto físico como emocional, personal y laboral.

Asimismo, se ha señalado que pasar las tijeras durante este fenómeno astronómico potencia la intención personal, la cual orilla a soltar lo que ya no suma y permitir que llegue lo nuevo. Muchas personas acompañan este momento con pensamientos positivos , afirmaciones o incluso pequeños rituales para reforzar su intención.

Físicamente, cortar el cabello da estímulo de crecimiento y ofrece vitalidad para dar paso al inicio de un nuevo ciclo. Además, esta temporada coincide con el cambio de clima, lo que puede beneficiar la salud del cabello, despuntar ayuda a eliminar puntas abiertas y ayuda a tener un look que te ayudará a soportar los calores que se registran durante la primavera.

Estos cortes te harán lucir de la mejor manera.|Canva

Cortes de pelo que serán tendencia durante el equinoccio de primavera 2026

Aunque no hay evidencia científica que confirme que cortar el cabello durante esta fecha traiga suerte, el poder de la intención y la conexión con la naturaleza puede generar un impacto positivo. A continuación te dejamos los cinco cortes de cabello que te ayudarán a renovar tu imagen en este equinoccio de primavera que se dará este viernes 20 de marzo 2026 a las 8:46 am.