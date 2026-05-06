7 formas de usar el rubor morado

El rubor morado es tal vez uno de los productos más incomprendidos dentro del mundo del maquillaje, sin embargo, puede ser un elemento exitoso gracias a su neutralización cromática.

Esto quiere decir que en la rueda de colores, el morado es el opuesto al amarillo, y si se aplica en pieles con subtonos cálidos, se verá como un roda vibrante, fresco y muy natural para el día a día.

Además, los pigmentos púrpura tienen la capacidad de reglejar la luz de una manera específica, para aportar luminosidad fría que contrarresta el aspecto de la piel cansada o apagada.

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Las 7 formas de usar rubor morado

Efecto frío en pieles morenas

El morado profundo uva o ciruela es el tono que resaltará mejor a las pieles medias y oscuras. A diferencia del rosa pastel, el púrpura sí aportará vitalidad profunda e imitará el rubor de una piel saludable.

Capas de acuarela

Aplicar una capa muy fina de rubor morado líquido y sellar con un rubor rosa claro en polvo. Así crearás una transición de color multidimensional. El morado actuará como una sombra de controno que dará volumen al pómulo.

El rubor morado puede lucir rosa en pieles morenas|Pinterest

Mezclado con el corrector

Mezclar una gota de rubor morado líquido con el corrector de ojeras habitual ayudará a neutralizar los tonos amarillos o verdosos del cansancio y darán una mirada visualmente más despierta.

Técnica del pómulo alto

Aplicar el rubor en la parte más alta del hueso del pómulo y extenderso hasta la sien creará una sensación de profundidad que levantará el rostro inmediatamente.

Rubor de frío de invierno

Aplicar el tono morado en la punta de la nariz y en el centro de las mejillas para recrear el sonrosado natural, pero con un toque más moderno y sofisticado que los rojos tradicionales.

El rubor morado crea un efecto lifting en el rostro|Pinterest

Pre-base de iluminador

Ponerlo justo encima de la piel antes de colocar el iluminador intensificará el brillo del segundo producto, haciendo que el pómulo se vea húmedo.

Labios y mejillas

Usar el mismo tono de blush como un tinte ligero en los labios creará armonía cromática y hará que tu look se vea profesional y equilibrado.