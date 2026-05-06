7 formas de usar el rubor morado
El rubor morado se ha posicionado como una nueva tendencia en el mundo del maquillaje, conoce los consejos para incorporarlo a tu nuevo look de primavera
El rubor morado es tal vez uno de los productos más incomprendidos dentro del mundo del maquillaje, sin embargo, puede ser un elemento exitoso gracias a su neutralización cromática.
Esto quiere decir que en la rueda de colores, el morado es el opuesto al amarillo, y si se aplica en pieles con subtonos cálidos, se verá como un roda vibrante, fresco y muy natural para el día a día.
Además, los pigmentos púrpura tienen la capacidad de reglejar la luz de una manera específica, para aportar luminosidad fría que contrarresta el aspecto de la piel cansada o apagada.
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Las 7 formas de usar rubor morado
- Efecto frío en pieles morenas
El morado profundo uva o ciruela es el tono que resaltará mejor a las pieles medias y oscuras. A diferencia del rosa pastel, el púrpura sí aportará vitalidad profunda e imitará el rubor de una piel saludable.
- Capas de acuarela
Aplicar una capa muy fina de rubor morado líquido y sellar con un rubor rosa claro en polvo. Así crearás una transición de color multidimensional. El morado actuará como una sombra de controno que dará volumen al pómulo.
- Mezclado con el corrector
Mezclar una gota de rubor morado líquido con el corrector de ojeras habitual ayudará a neutralizar los tonos amarillos o verdosos del cansancio y darán una mirada visualmente más despierta.
- Técnica del pómulo alto
Aplicar el rubor en la parte más alta del hueso del pómulo y extenderso hasta la sien creará una sensación de profundidad que levantará el rostro inmediatamente.
- Rubor de frío de invierno
Aplicar el tono morado en la punta de la nariz y en el centro de las mejillas para recrear el sonrosado natural, pero con un toque más moderno y sofisticado que los rojos tradicionales.
- Pre-base de iluminador
Ponerlo justo encima de la piel antes de colocar el iluminador intensificará el brillo del segundo producto, haciendo que el pómulo se vea húmedo.
- Labios y mejillas
Usar el mismo tono de blush como un tinte ligero en los labios creará armonía cromática y hará que tu look se vea profesional y equilibrado.