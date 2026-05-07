5 pines para personalizar tus bolsas de BTS para asistir a su concierto

La fiebre por BTS en México no para y ya tiene a todo listo para vivir la mejor experiencia este próximo 7, 9 y 10 de mayo dentro del estadio GNP, y ante la gran emoción hay detalles que no puedes dejar pasar y por ello ahora te contamos sobre pines para personalizar tus bolsas de BTS.

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¿Por qué las ARMY utilizan ponis para decorar sus bolsas?

Dentro del furor de las ARMY, utilizan generalmente pines, peluches y otros "charms" o dijes para decorar sus bolsas. Estas decoraciones son utilizadas generalmente para expresar el estilo personal, por lo que, a pesar de que existen 5 ideas que te ayudarán a sobresalir, recuerda que al final tu estilo y presencia es lo que sobresalir.

Logo de BTS y ARMY

Uno de los principales pines que puedes portar en tu bolso previo al concierto de BTS es el diseño clásico de “las puertas”, el cual simboliza el vínculo entre el grupo y sus fanáticos. Toma en cuenta que esta puede ser una opción minimalista.

Logo de BTS y ARMY|CuteShop

Personajes de BT21

Si lo que buscas es demostrar quién es tu favorito, puedes optar por uno de los miembros de la boy band, los cuales son ideales para agregar un toque de color y compromiso. Además, puedes sustituir la imagen de tu favorito por alguna de las versiones animadas.

Pines metalicos|Pinesqueterepresentan

Pines metálicos

Actualmente existe una gran variedad de opciones de pines metálicos como los “Butter”. Flor de Smeraldo, la cual es un símbolo cargado de energía dentro del universo BTS: “La verdad que no pudo ser dicha” y aporta un toque elegante y floral.

Pines metálicos|Easy

Fragmento de canciones

Existen variedades de pines, que contienen fragmentos de canciones “Lyrics”, tales como "Love Yourself", "Magic Shop" o si buscas algo más formal, podrías optar por el título de la canción o alguno de los álbumes.

Fragmentos de canciones de BTS

Lucky Knots de BTS

Estos amuletos de la buena suerte suelen ser accesorios personalizados que buscan atraer la energía positiva. Esta iniciativa está inspirada en el noriega, un tradicional nudo coreano de la suerte.

Lucky Knots de BTS

Toma en cuenta que, si asistirás a alguna de las próximas funciones de BTS dentro del Estadio GNP en la Ciudad de México, debes optar por bolsos pequeños y de preferencia transparentes para evitar retrasos y malos ratos al ingresar.

