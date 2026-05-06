Estos son los 5 signos que se verán afectados por Plutón retrógrado

Plutón retrógrado en Acuario será un momento decisivo, ya que durante ese periodo se podrá percibir una transformación y un cierre en ciertos ciclos, por lo que tendrá relevantes afectaciones a ciertos signos zodiacales.

Noticias San Luis Potosí del 6 de mayo 2026

Durante ese evento, la astrología ya detalló cuáles son los horóscopos que se verán afectados, así que toma nota para que esos cambios no te tomen por sorpresa.

¿Qué signos se verán afectados por Plutón retrógrado?

Son 5 signos zodiacales los que se van a ver afectados ante el tránsito de Plutón retrógrado, pero no deben sentirse mal, ya que esos cambios no necesariamente van a ser negativos. La astrología detalla que tendrá efecto en los siguientes horóscopos:

Acuario: Tendrá cambios personales y visibles, que lo harán reflexionar sobre su identidad y el rumbo de su vida, siendo un gran momento para pensar en todo lo que ha vivido.

Escorpio: Presenta un proceso emocional fuerte, por lo que podrá comprender su pasado para sanar heridas y desechar cargas emocionales. Debe encontrar el equilibrio interno y eliminar lo que ya no suma.

Leo: Te sentirás fuera de control e incómodo; para que te sea llevadero, la flexibilidad será tu mejor aliado; adáptate para que esas situaciones difíciles sean oportunidades de crecimiento.

Tauro: Los problemas ignorados van a salir a la luz; es momento de trabajar con tus objetivos, resolver problemas y construir una base en tu vida.

Géminis: Una etapa de adaptación será visible, haciendo que observes la llegada de nuevas ideas y oportunidades. Los cambios van a ser rápidos, pero podrás procesarlos a su tiempo. Toma decisiones conscientes para avanzar con claridad.

¿Cuándo acaba Plutón retrógrado?

Si pensabas que Plutón retrógrado duraba poco tiempo, no es así, ya que empezó desde el 6 de mayo y terminará entre el 15 y 16 de octubre, pero no debes considerarlo como algo negativo; al contrario, considéralo una oportunidad para crecer.

Aunque afectará a los signos mencionados anteriormente, tendrá cierto efecto en cada uno de nosotros, ya que nos obligará a replantear nuestra vida, logrando soltar todo aquello que nos pesa o nos atemoriza, aprovecharlo para reevaluar tus metas y los hábitos arraigados.