Haz estas 3 cenas ricas y saludables para temporada de calor

En estos días donde el calor intenso inunda incluso en las noches, las cenas se vuelven trascendentales para mantener una buena salud y al mismo tiempo encontrar frescura. Por ello, estas son las 3 opciones que puedes hacer para disfrutar de distintos sabores que aportarán cosas positivas a tu cuerpo.

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¿Cuáles son las 3 cenas que puedes hacer para las noches de extremo calor?

Aunque es algo muy común para el mxicano, cenar pesado y con alimentos llenos de condimentos en ocasiones se convierte en un verdadero problema. Sin embargo, la diferencia la puede hacer la ligereza, la hidratación y la fácil digestión. Por ello es momento de cambiar los carbohidratos pesados y las frituras… esto para tener un buen descanso.

Tacos de lechuga con huevo y champiñones

Claramente será raro para algunos enfrentarse al cambio de tortillas por lechuga, pero es una opción creativa para concretar una de tus cenas saludables, llenas del crujiente, proteico y muy ligero sabor de todos los elementos utilizados. Y es que al eliminar carbohidratos refinados, el cuerpo no acelera el metabolismo y no produce calor corporal.

Los champiñones son ricos en calorías, ricos en agua y contienen un efecto refrescante al natural. Por su parte, el huevo es una proteína total y no genera carga térmica como algo frito o lleno de grasa. En ese sentido, el cuerpo descansa y no trabaja durante la noche.

Tostadas de atún a la mexicana

Esta cena es rápida, económica y no enciendes la estufa. Algunos calculan que en 10 minutos puedes combinar proteína magra con ingredientes frescos y así saciarte sin provocar pesadez. En el ámbito saludable, el atún no genera calor metabólico como las carnes rojas y es de fácil digestión. Mientras que el aguacate aporta grasas saludables que sacian sin elevar la temperatura corporal.

En otros aspectos, agregarle limón ayuda a hidratar y alcalinizar el organismo. Y todo esto sin requerir cocción de otro tipo de cenas.

Calabacitas con queso panela a la plancha

Probablemente esta sea la favorita de las personas, la cual podría ser la cena del verano. Es una propuesta ligera, nutritiva y con ingredientes totalmente accesibles. Aunque se puede comer caliente, no es algo que caiga pesado. Y es que la calabacita tiene 90% de agua y por ello te hidratas y refrescas desde adentro.

El queso panela es bajo en grasas y rico en triptófano, que es un aminoácido que el cuerpo convierte en melatonina. Así… el sueño llega pese a las noches de extremo calor. En ese mismo sentido, la digestión es rápida, por lo que tu cuerpo no trabaja ni deja calor extra durante la velada.