Así debes usar el ajo para controlar plagas en tu jardín
Regularmente se recomiendan productos de diferentes marcas, pero se indica que el ajo es vital para evitar plagas en tu jardín. Esta es la forma en que actúa.
En medio de la amplia variedad de recomendaciones para cuidar tu jardín, uno de los problemas más severos radica en las plagas. Por ello, los remedios caseros llegan con otra de sus posibles soluciones, que se traducen en una mezcla bastante particular, donde el ajo es el ingrediente secreto que puede acabar con ese malestar en tus plantas.
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¿Por qué el ajo es la solución para contrarrestar las plagas en tu jardín?
Los que son fanáticos de estos espacios en casa, saben que las plagas son de los problemas más molestos e incluso lo más sencillo es recurrir a químicos agresivos a través de diversos productos comerciales. Sin embargo, en ocasiones estos son dañinos para la salud de grandes, niños y de las propias mascotas.
En ese sentido, remedios caseros/naturales como el ajo ayudan gracias a sus componentes como lo es la alcina. Estos elementos sirven como repelentes naturales para insectos, mismos que resultan efectivos si se aplican de la manera correcta. Por ello, aquí se te comparte la forma de hacer la poderosa mezcla, misma que ayudará a la salud de tu jardín.
¿Qué lleva y cómo se hace el repelente natural de ajo?
Lo que podría convencer a los dueños de jardínes dañados es que esta mezcla no requiere de inversión económica ni de tiempo. Se recomienda el uso de elementos básicos y la preparación también resulta más que sencilla.
Ingredientes
- Una cabeza de ajo
- Un litro de agua
- Una cucharada de jabón líquido para más adherencia
Realización
- Pela los dientes de ajo para posteriormente triturarlos a mano o en licuadora con un poco de agua
- Esa mezcla se deja en el litro de agua y se deja reposar de entre 12 a 24 horas
- Posteriormente se cuela el líquido para quitar los restos sólidos
- Finalmente se agrega el jabón líquido y se mezcla perfectamente
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Aplicación en plantas
- Coloca la mezcla en un atomizador
- Rocía directamente sobre las hojas de tu planta, especialmente en la parte de abajo (sitio donde se esconden muchas plagas
- Aplica en la mañana o al atardecer para evitar que el sol queme las hojas
- Repite esto cada 3 o 4 veces a la semana o cada vez que caiga lluvia