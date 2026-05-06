Así debes usar el ajo para controlar plagas en tu jardín

En medio de la amplia variedad de recomendaciones para cuidar tu jardín, uno de los problemas más severos radica en las plagas. Por ello, los remedios caseros llegan con otra de sus posibles soluciones, que se traducen en una mezcla bastante particular, donde el ajo es el ingrediente secreto que puede acabar con ese malestar en tus plantas.

Ventaneando | Programa completo 6 de mayo de 2026

¿Por qué el ajo es la solución para contrarrestar las plagas en tu jardín?

Los que son fanáticos de estos espacios en casa, saben que las plagas son de los problemas más molestos e incluso lo más sencillo es recurrir a químicos agresivos a través de diversos productos comerciales. Sin embargo, en ocasiones estos son dañinos para la salud de grandes, niños y de las propias mascotas.

En ese sentido, remedios caseros/naturales como el ajo ayudan gracias a sus componentes como lo es la alcina. Estos elementos sirven como repelentes naturales para insectos, mismos que resultan efectivos si se aplican de la manera correcta. Por ello, aquí se te comparte la forma de hacer la poderosa mezcla, misma que ayudará a la salud de tu jardín.

¿Qué lleva y cómo se hace el repelente natural de ajo?

Lo que podría convencer a los dueños de jardínes dañados es que esta mezcla no requiere de inversión económica ni de tiempo. Se recomienda el uso de elementos básicos y la preparación también resulta más que sencilla.

Ingredientes

Una cabeza de ajo

Un litro de agua

Una cucharada de jabón líquido para más adherencia

Realización

Pela los dientes de ajo para posteriormente triturarlos a mano o en licuadora con un poco de agua

Esa mezcla se deja en el litro de agua y se deja reposar de entre 12 a 24 horas

Posteriormente se cuela el líquido para quitar los restos sólidos

Finalmente se agrega el jabón líquido y se mezcla perfectamente

Aplicación en plantas