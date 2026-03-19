Una casa pequeña es un gran reto, ya que debes ingeniártelas para poder meter los muebles más esenciales en cada una de las áreas, como lo es la cocina, donde se requiere tener un buen espacio para poder preparar los alimentos sin complicaciones e instalar los electrodomésticos. Pero que el tamaño no sea una limitante, ya que con estas 7 ideas puedes hacer mucho con poco presupuesto, incluso que se vea grande gracias a 2 colores.

De acuerdo con un artículo del portal Elle Decoration, la clave es comprar o tener el mobiliario perfecto que encaje con las medidas pequeñas de tu cocina y aprovechar el ingenio y cada espacio para que se vea lujosa. Estas son las 42 ideas de remodelación de esta área: desde modernas y rústicas hasta las más minimalistas.

Diseños de cocina pequeña

1. Isla en U: Una cocina moderna y lujosa debe tener una isla, que en esta ocasión es en U, para ahorrar más espacio.

7 ideas de diseño de cocina pequeña que puedes hacer sin mucho presupuesto y se verá lujosa|Pinterest

2. Barra o desayunador: Una buena opción es tener un desayunador en la cocina, si es que no se tiene espacio para una mesa. Se puede instalar pegada a la pared.

7 ideas de diseño de cocina pequeña que puedes hacer sin mucho presupuesto y se verá lujosa|Pinterest

3. Muebles hasta el techo: Hacen que el espacio se vea más alto con los módulos altos, donde podrás almacenar la despensa o algunos trastes.

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4. Alargada: En un lado se encuentran los elementos de peso, donde se almacenará la despensa y los utensilios, mientras que del otro, una barra en la cual podrás lavar los trastes y cocinar mediante la estufa o parrilla.

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5. Colores claros: El tener tonos neutros en la cocina le dará un toque más grande, pese a las dimensiones pequeñas.

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6. Buena iluminación: Se recomienda utilizar iluminación blanca en la cocina, debido a que el espacio es reducido. Puedes instalar lámparas colgantes para que se vea elegante.

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7. Integral: Las cocinas integrales unifican muebles, almacenamiento y electrodomésticos, con la finalidad de optimizar espacios.