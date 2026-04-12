Los marcos de las ventanas son una estructura exterior que sostiene el vidrio de la ventana, que tiene como objetivo dar aislamiento térmico y de ruido, así como garantizar la seguridad de la casa. Si buscas cambiar el tuyo para hacer que tu casa se vea más moderna, estas 7 ideas te serán de gran ayuda. Estos son los 4 diseños de mandalas para poner en la pared de tu cuarto y atraer protección.

De acuerdo con un artículo del portal Reto Kommerling, los marcos se distinguen por clasificaciones, pero normalmente se hacen por el material con el que fue fabricado. El más tradicional y clásico es el de madera, pero en el mercado hay otras opciones, como lo son estas 9 ideas para reemplazar las protecciones para ventanas por algo más aesthetic.

Los marcos para ventana más aesthetic

1. Aluminio: Le dan un aspecto moderno a tu casa, pero sobre todo son fuertes y livianos, por lo que son la primera opción para edificios contemporáneos o centros comerciales.

7 ideas de marcos para ventana que harán ver tu casa más moderna: no fallan|Pinterest

2. Fibra de vidrio: Se distinguen sobre los demás por su amplia durabilidad, resistencia y aislamiento.

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3. De vinilo: Quizá sean de las más populares, al igual que las de madera, pero en este caso se ven más modernas. Destacan por su bajo mantenimiento y durabilidad.

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4. Compuestos: Este tipo de marco está compuesto por diferentes materiales, como lo son el vinilo, la fibra de vidrio o el aluminio, en conjunto con la madera.

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5. Acero: Son conocidas en el mercado por ser muy seguras y resistentes, ya que el acero es uno de los materiales más resistentes a daños por impacto.

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6. PVC: Este material hecho de plástico es altamente resistente y duradero; por ello es utilizado como marcos de las ventanas.

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7. Metal con RPT: El RPT es la Rotura del Puente Térmico; es decir, este material se coloca en las partes internas y externas de los marcos para mejorar el aislamiento térmico.