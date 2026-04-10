Las protecciones para ventanas son importantes debido a que podrían ser uno de los puntos débiles de las casas, sobre todo si es de un piso, lo que ocasiona que los amantes de lo ajeno hagan de las suyas. Por lo anterior, se recomienda utilizar materiales resistentes, aunque ahora en el mercado hay opciones más aesthetic que se pueden reemplazar por las tradicionales. Estas son las 4 ideas de techo para patio.

De acuerdo con un artículo del portal Alumisa, el poner rejas es poco confiable, ya que los ladrones las arrancan de manera silenciosa durante las noches con ayuda de gatos hidráulicos. Por lo anterior, se recomienda que la ventana sea de calidad. Conoce las 7 ideas para reemplazar el lavabo de tu baño por opciones minimalistas.

Las ideas para reemplazar tradicionales protecciones de las ventanas

1. Herrajes de seguridad: Con este artefacto podrás echarle llave a tu ventana, haciéndola más resistente.

9 ideas para reemplazar las tradicionales protecciones para ventanas por unas más aesthetic|Pinterest

2. Perfiles de seguridad: Este tipo de ventanas tiene cámaras de seguridad y su instalación hace prácticamente imposible que los ladrones puedan arrancarlas.

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3. Cristales de seguridad: En el mercado hay vidrios que llegan a aguantar casi todos los golpes.

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Tradicionales protecciones, pero con diseños aesthetics

4. Barras horizontales: Las líneas rectas del protector le dan un aspecto moderno a la ventana.

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5. Tipo persiana: La imagen de este protector le da un aire a las persianas. Puede ser una buena opción debido a que cuenta con doble refuerzo.

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6. Lineal ininterrumpido: Las barras son horizontales, pero lo que llama la atención es que están cortadas o escalonadas. Crea un movimiento visual increíble.

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7. Estilo grecas: Es un diseño geométrico, que en este caso crea rectángulos entrelazados y se ve muy moderno. Aunque cabe resaltar que deja un gran espacio de una barra a otra.

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8. Barras desfasadas: Este diseño se asimila a lineal ininterrumpido, en el que las barras están cortadas, solo que en esta opción se ubican de manera horizontal.

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9. Estilo Piet Mondrian: Recibe el nombre de este pintor neerlandés debido a que utilizaba líneas verticales y horizontales sin cruzarse de manera simétrica.