Las mandalas son estructuras geométricas que tienen origen en la India, donde se les relaciona con temas religiosos. Pero en los últimos años se ha vuelto tendencia al estar a la moda en diseños de interiores de la casa, pero es ideal ponerla en la pared del cuarto, ya que atrae protección. Estas son las 4 ideas para reemplazar la puerta tradicional de la habitación por una corrediza.

De acuerdo con un artículo del portal La Fábrica del Cuadro, las mandalas son conocidas porque transforman los hogares en espacios de paz y armonía. Además, sus colores y formas influyen en las emociones de cada uno de los habitantes de la casa, dependiendo del diseño y la paleta de colores. Conoce las 4 ideas para reemplazar el cepillo de tu baño por opciones más aesthetic.

Las ideas de mandalas para poner en la pared del cuarto

1. Circular: Este tipo de mandala refleja la seguridad.

4 diseños de mandalas para poner en la pared de tu cuarto y atraer protección|Pinterest

2. Triangular: Es ideal para tener una buena vida y no padecer por los cambios o transformaciones que se presenten en el camino.

4 diseños de mandalas para poner en la pared de tu cuarto y atraer protección|Pinterest

3. Corazón: Este tipo de mandala atrae el amor y con ello la felicidad de las personas.

4 diseños de mandalas para poner en la pared de tu cuarto y atraer protección|Pinterest

4. Espiral: Es ideal para poner en el cuarto y así alejar las malas energías, las cuales pueden ser perjudiciales para la salud.

4 diseños de mandalas para poner en la pared de tu cuarto y atraer protección|Pinterest

El significado de los colores de las mandalas

Estos 4 diseños de mandalas los puedes poner en la pared de tu cuarto, y así alejar las malas vibras y atraer buenas noticias, pero antes de poner manos a la obra, se debe entender que los colores tienen diferentes significados en este tipo de geometría de la India, los cuales debes comprender y elegir el que más te convenga.



Negro : Misterio y sofisticación

: Misterio y sofisticación Blanco: Pureza y simplicidad

Pureza y simplicidad Rojo : Pasión y energía

: Pasión y energía Azul : Calma y serenidad

: Calma y serenidad Verde: Naturaleza y crecimiento.

Cabe destacar que las mandalas se pueden poner en cualquier área de la casa y será según su ubicación el efecto que busques, ya sea de relajación, protección o decoración.