La estufa es sin duda uno de los objetos más importantes de la cocina, ya que es aquí donde se cocinan los alimentos de la familia. Pero no solo es una fuente de calor, ya que también se puede convertir en un elemento de diseño que le puede dar una perspectiva diferente a este espacio. Conoce cuál es el reemplazo de las islas en este 2026: es más funcional y cómodo, según expertos.

En el mercado hay diferentes tipos de estufas: de leña para las cocinas más rústicas, clásicas para algo minimalista y las de pellets que son utilizadas en espacios modernos, cada una ofreciendo un estilo único. Conoce estas 4 ideas para convertir tu patio en un jardín japonés.

Las ideas para decorar la estufa

1. Personalizada: Dale ese toque personal a tu estufa al agregarle la inicial o iniciales de tu nombre o apellidos de la familia. Puede ser en una tapa hecha de madera, la cual sustituye a la clásica de vidrio.

7 ideas para decorar la estufa de tu cocina por opciones más aesthetic sin gastar tanto|Pinterest

2. Con repisa: En el panel de la estufa puedes integrar una repisa de madera, la cual será de gran ayuda, ya que en este lugar puedes poner alguna planta o los diferentes sazonadores.

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3. Tapa de vinil: Dale un diseño diferente a tu estufa al colocarle en la tapa un vinil elegante y aesthetic.

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4. Cubreestufas: Muchas de las estufas vienen con una tapa integrada, pero si la tuya ya no la tiene, puedes optar por comprar este tipo de objeto, a fin de que en el aparato no se acumule suciedad.

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5. Utensilios a la vista: Encima o a un costado de tu estufa puedes poner los utensilios para darle un estilo cálido y natural a tu cocina.

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6. Luz integrada: La instalación de iluminación cerca de la estufa puede verse como una estrategia para ver mejor mientras se cocina, pero va más allá, pues una luz cálida le dará un toque acogedor y moderno a tu cocina.

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7. Frascos organizadores: El tener cerca de la estufa frascos de vidrio con especias le dará un toque minimalista a tu cocina.