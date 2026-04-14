El reemplazo de las islas de cocina en este 2026: es más funcional y cómoda, según expertos

Las islas de cocina han liderado los últimos años el diseño de interiores, pues la extensión de mueble es un espacio versátil donde se puede cocinar, comer y hasta trabajar en su encimera, que la mayoría es de granito o mármol, pero hay otro material con el cual tu casa se verá más elegante. Por lo anterior, traemos para ti el reemplazo que los expertos recomiendan en este 2026 y así hacer este espacio más funcional y cómodo.

De acuerdo con diseñadores de interiores, la península con mesa integrada es mejor que la isla. Lo anterior, ya que facilita la convivencia entre la familia, pues mientras un integrante prepara los alimentos, el otro puede trabajar o comer en la misma superficie. Estas son las 4 ideas para sustituir los azulejos de tu casa: se verá más moderna y aesthetic.

La península con mesa integrada es una opción cómoda y apta para cocinas pequeñas.|Pinterest

Los puntos a favor de la península con mesa integrada

El tener una cocina con una península con mesa integrada tiene varios puntos a favor y uno de ellos es que no necesita muebles adicionales para comer. No obstante, se puede añadir almacenamiento adicional en los laterales y así aprovechar el máximo espacio disponible.

En cuestión de diseño, la península aporta calidez y sofisticación al diseño de tu cocina con cualquiera de sus acabados. Por si fuera poco, se les puede integrar tecnología, ya que son aptas para incorporar enchufes e iluminación LED, por mencionar algunas.

Lo malo de las islas de cocina

Las islas de cocina sean quizá la primera opción para comenzar a diseñar este espacio; sin embargo, uno de los puntos negativos es que requieren de un área grande para su instalación, por lo que a varios hogares no les quedaría muy bien esta extensión de mueble.

Otro de los puntos malos de las islas es que pueden ser caras, ya que se tienen que equipar con electrodomésticos. Asimismo, el integrar electricidad y fontanería podría ser muy costoso, ya que requieren de una instalación adicional.