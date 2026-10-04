7 ideas para decorar tus lápices y colores con temática de Kpop Demon Hunters

El regreso a clases también puede ser una oportunidad para darle un toque personal a los útiles escolares. Y si hay una película que se ha convertido en una de las favoritas de muchos niños y adolescentes, KPop Demon Hunters ofrece una gran cantidad de elementos visuales que pueden llevarse a lápices, colores y plumas. Rumi, Mira y Zoey, además de los colores y la estética inspirada en el K-pop, pueden convertirse en protagonistas de pequeñas decoraciones hechas en casa. Con materiales sencillos como foami, limpiapipas, stickers, cintas y papel autoadherible es posible transformar los útiles sin necesidad de gastar demasiado.

¿Cómo personalizar tus lápices con KPop Demon Hunters?

No hace falta ser experto en manualidades para conseguir que los útiles tengan una apariencia diferente. Algunas ideas requieren únicamente imprimir diseños, mientras que otras permiten crear pequeños adornos para colocar en la parte superior de los lápices o decorar directamente su cuerpo. Lo mejor es que puedes adaptar cada propuesta a los personajes que más te gusten y combinar colores como morado, rosa, azul y tonos metálicos para conseguir una estética inspirada en las Huntrix. Estas son siete ideas sencillas para darle personalidad a tus útiles escolares.

