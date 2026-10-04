7 ideas para decorar tus lápices y colores con temática de Kpop Demon Hunters
Así puedes llevarlas contigo de una forma muy original a Las Guerreras KPop
El regreso a clases también puede ser una oportunidad para darle un toque personal a los útiles escolares. Y si hay una película que se ha convertido en una de las favoritas de muchos niños y adolescentes, KPop Demon Hunters ofrece una gran cantidad de elementos visuales que pueden llevarse a lápices, colores y plumas. Rumi, Mira y Zoey, además de los colores y la estética inspirada en el K-pop, pueden convertirse en protagonistas de pequeñas decoraciones hechas en casa. Con materiales sencillos como foami, limpiapipas, stickers, cintas y papel autoadherible es posible transformar los útiles sin necesidad de gastar demasiado.
¿Cómo personalizar tus lápices con KPop Demon Hunters?
No hace falta ser experto en manualidades para conseguir que los útiles tengan una apariencia diferente. Algunas ideas requieren únicamente imprimir diseños, mientras que otras permiten crear pequeños adornos para colocar en la parte superior de los lápices o decorar directamente su cuerpo. Lo mejor es que puedes adaptar cada propuesta a los personajes que más te gusten y combinar colores como morado, rosa, azul y tonos metálicos para conseguir una estética inspirada en las Huntrix. Estas son siete ideas sencillas para darle personalidad a tus útiles escolares.
- Topper de Rumi con limpiapipas. Los limpiapipas pueden convertirse en el material perfecto para crear un pequeño adorno inspirado en Rumi. Utiliza tonos lila y nude para formar su característica trenza y agrega pequeños detalles de foami para representar sus ojos y boca. Una vez terminado, puedes fijarlo en la parte superior del lápiz para convertirlo en un pencil topper completamente personalizado.
- Figuras de foami de las protagonistas. Otra opción es crear pequeñas figuras de Rumi, Mira o Zoey utilizando foami moldeable, pintura acrílica y algunos detalles brillantes. No es necesario hacer figuras demasiado grandes. Una versión pequeña en relieve puede colocarse sobre el lápiz y convertirse en un detalle llamativo para los útiles.
- Etiquetas escolares personalizadas. Si buscas una alternativa más sencilla, las etiquetas son una buena opción. Puedes utilizar diseños inspirados en KPop Demon Hunters con los rostros de las protagonistas o del grupo completo para identificar tus colores y lápices. Solo necesitas imprimirlas, recortarlas y colocarlas alrededor de cada útil para darle un toque personalizado y, al mismo tiempo, evitar que se pierdan.
- Mini washi tape y cintas temáticas. El washi tape permite cambiar rápidamente la apariencia de un lápiz. Puedes elegir cintas en tonos morado, rosa neón, azul eléctrico o con acabados metálicos. La idea es envolver cuidadosamente el cuerpo del lápiz dejando libres las zonas que necesitas para escribir. También puedes combinar diferentes cintas para crear diseños inspirados en la estética K-pop.
- Stickers envolventes. Los stickers son una de las formas más fáciles de personalizar los útiles. Puedes imprimir pequeñas ilustraciones de las Huntrix y colocarlas a lo largo del lápiz o la pluma. Para que duren más tiempo, una opción es utilizar papel autoadherible o cubrir los diseños con una capa transparente que ayude a protegerlos del roce constante.
- Pompones brillantes con dijes. Si quieres que tus lápices destaquen, puedes colocar un pequeño pompón en la parte superior y añadirle un dije elaborado con papel plastificado. Los tonos fucsia, morado y azul eléctrico pueden ayudar a conseguir una combinación cercana a la estética de KPop Demon Hunters.
- Dibujos y detalles hechos a mano. Para quienes disfrutan dibujar, otra alternativa es decorar directamente los lápices con marcadores de punta fina. Puedes agregar pequeños rayos, estrellas, corazones, destellos o siluetas inspiradas en los personajes. Lo importante es utilizar materiales adecuados para que el diseño no se borre fácilmente con el uso diario.