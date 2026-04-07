7 ideas para reemplazar el lavabo de tu baño por opciones ‘flotantes’ modernas

El lavabo del baño tradición está pasado de moda, pero hay opciones modernas que pueden hacer que tu baño luzca completamente diferente, con toques aesthetic sin esfuerzo. Se trata de los lavabos flotantes. Te decimos cómo los puedes reemplazar.

Si no te enfocas en cambiar el lavabo del baño, podría arruinar el estilo que le quieres dar a tu casa completa, ya que los invitados lo usan, así que se convierte en una pieza clave, según Architectural Digest. Por eso, si tienes la oportunidad de cambiarlo, puedes elegir entre los 7 ejemplos que tenemos para ti.

Las 7 ideas para reemplazar el lavabo del baño

1. Lavabo flotante de madera natural

Lavabo flotante de madera natural.|Pinterest

Se ve cálido y elegante, con vetas visibles que aportan textura. Combínalo con espejos redondos y plantas pequeñas para un toque orgánico. Usa grifería negra mate para contraste, y también pon plantas alrededor.

2. Lavabo flotante minimalista en blanco

De líneas rectas y acabado limpio, transmite amplitud y orden. Añade accesorios en tonos neutros (beige o gris) y un espejo sin marco para mantener el estilo puro. Queda bien en baños pequeños.

3. Lavabo flotante con cubierta de mármol

El marmol se ve elegante en el baño, sobre todo en el lavabo flotante.|(ESPECIAL/Pinterest)

Luce sofisticado y moderno, con vetas naturales que lo hacen protagonista. Incorpora detalles en dorado o latón y luz cálida para resaltar su elegancia. Verás rápidamente cómo le da un cambio radical.

4. Lavabo flotante tipo industrial

Este lavabo industrial te va a gustar.|Pinterest

Suele combinar madera oscura con estructura metálica visible. Usa espejos con marco negro, focos tipo vintage y elementos en hierro para reforzar el estilo. Notarás rápido cómo se ve aesthetic.

5. Lavabo flotante con iluminación LED integrada

Tiene luz debajo o en los bordes, creando un efecto moderno y futurista. Mantén todo en tonos neutros y evita saturar; deja que la iluminación sea protagonista.

6. Lavabo flotante doble (doble tarja)

Ideal para baños amplios, con dos lavabos sobre una misma base flotante. Coloca dos espejos iguales o uno grande y añade simetría con accesorios duplicados.

7. Lavabo flotante con acabado en concreto

Ideas de lavabos flotantes aesthetics.|Pinterest

De estilo contemporáneo y urbano, con textura mate y apariencia robusta. Combínalo con madera clara y plantas para suavizar el ambiente y evitar que se vea frío.