7 ideas para reemplazar el lavabo de tu baño por opciones rústicas
Elige uno de estos ejemplos para tener un lavabo hermoso y bien instalado en tu baño, que cambiará por completo su diseño sin remodelarlo
El lavabo del baño es indispensable para la higiene en una casa, pero a veces los diseños no ayudan a que un espacio pequeño luzca bien. Por eso, hay 7 ideas que tenemos para que puedas reemplazarlo por opciones rústicas, que se adaptan mejor y se ven bien con estilos tradicionales.
Antes te dimos ejemplos de lavabos minimalistas, pero ahora estas opciones te encantarán. 7 ideas para reemplazar el lavabo de tu baño por opciones minimalistas
¿Cuáles son las 7 ideas para reemplazar el lavabo del baño?
- Lavabo de piedra natural: Esta opción le dará a tu baño un aspecto auténtico y lleno de carácter. Si optas por un lavabo tallado en piedra, lograrás una textura única que conecta con lo natural. Deberás colocarlo sobre una base de madera sólida para reforzar el estilo rústico.
- Base de madera reciclada: Esta alternativa aporta calidez y un toque ecológico al espacio. Si decides usar tablas de madera reciclada como base del lavabo, conseguirás un diseño con historia y personalidad. Deberás ubicarlo en una pared con tonos claros para que resalte su acabado.
- Lavabo tipo vasija de barro: Esta opción hará que tu baño luzca artesanal y muy acogedor. Si eliges una vasija de barro como lavabo, tendrás un elemento distintivo que evoca lo tradicional. Deberás colocarlo sobre una encimera sencilla de madera o cemento para equilibrar el diseño.
- Encimera de tronco rústico: Esta alternativa es ideal si buscas un estilo más orgánico. Si optas por un tronco grueso como base del lavabo, mantendrás las formas naturales de la madera. Deberás ubicarlo en un espacio bien iluminado para destacar sus vetas y textura.
- Lavabo con base de hierro forjado: Esta opción combina lo rústico con un toque industrial muy atractivo. Si eliges una estructura de hierro forjado como soporte, lograrás un diseño resistente y con personalidad. Deberás colocarlo en baños con detalles en madera para mantener la coherencia visual.
- Repisa flotante de madera envejecida: Esta alternativa aporta ligereza sin perder el estilo rústico. Si decides instalar una repisa flotante de madera envejecida como base del lavabo, crearás un ambiente sencillo pero elegante. Deberás ubicarla a una altura cómoda y acompañarla con grifería en tonos oscuros.
- Mueble antiguo restaurado: Esta opción le dará a tu baño un aire vintage y muy acogedor. Si optas por reutilizar un mueble antiguo como base del lavabo, conseguirás un diseño único y lleno de personalidad. Deberás colocarlo como punto focal del baño, procurando que el resto de la decoración sea más neutra para no sobrecargar el espacio.