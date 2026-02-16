7 ideas para reciclar ropa vieja que ya no uses y convertirla en guantes para el frío

A muchas personas les pasa que su ropa deja de quedarles o simplemente ya no les gusta, pero no se atreven a tirarla porque piensan que en algún momento la van a necesitar. No obstante, la realidad es que esto casi nunca pasa y lo mejor es sacar las prendas, ya sea para donar o para reciclar haciendo unos guantes que te salvarán del frío.

Estas ideas de reciclaje con suéteres, playeras, jeans y hasta abrigos solo necesitan un poco de creatividad y paciencia. El material que se ocupa es hilo, aguja, tijeras y una silueta de tus manos previamente trazada en papel, para así ir cortando a la medida y que estos accesorios imprescindibles en tiempos de frío te queden perfectos.

Ideas para reciclar ropa que ya no usas: confecciona unos guantes muy útiles y calientitos