7 ideas para reciclar ropa vieja que ya no uses y convertirla en guantes para el frío
Haz espacio en tu clóset sacando toda esa ropa que tienes arrumbada y, en lugar de tirarla, mejor aprovecha para reciclar y hacerte nuevos accesorios.
A muchas personas les pasa que su ropa deja de quedarles o simplemente ya no les gusta, pero no se atreven a tirarla porque piensan que en algún momento la van a necesitar. No obstante, la realidad es que esto casi nunca pasa y lo mejor es sacar las prendas, ya sea para donar o para reciclar haciendo unos guantes que te salvarán del frío.
Estas ideas de reciclaje con suéteres, playeras, jeans y hasta abrigos solo necesitan un poco de creatividad y paciencia. El material que se ocupa es hilo, aguja, tijeras y una silueta de tus manos previamente trazada en papel, para así ir cortando a la medida y que estos accesorios imprescindibles en tiempos de frío te queden perfectos.
Ideas para reciclar ropa que ya no usas: confecciona unos guantes muy útiles y calientitos
- Mitones suavecitos con bufandas rotas. Si tienes bufandas que se deshilacharon con el uso, no las tires, mejor confecciona unos mitones, que son esos modelos que dejan al descubierto los dedos.
- Guantes clásicos con suéteres para reciclar. Elige un suéter de lana o algodón que ya no uses para hacer unos guantes calientitos que te salvarán los días que debas salir muy temprano.
- Térmicos para el frío con jerseys de felpa. Para las épocas donde el clima se vuelve extremo, puedes reciclar ropa vieja y hacerte unos guantes clásicos con sudaderas térmicas que ya no te gusten.
- Muy resistentes con unos jeans rotos. Aunque no lo creas, los pantalones de mezclilla también sirven para armar unos guantes, con la ventaja de que serán mucho más resistentes que los normales.
@noirlic otro día modificando ropa, hoy, haciendo un guante con un pantalón #alternative #guantes #emo #ropa #fashion ♬ Seven Years - Saosin
- Guantes básicos con calcetas olvidadas. Si tienes calcetines que se quedaron sin par y no sabes qué hacer con ellos, puedes confeccionar unos guantes de frío básicos y muy coloridos.
- Guantes elásticos con leggins. Si los guantes normales te resultan incómodos para manejar, entonces puedes hacerlos tú misma utilizando solo un par de leggins deportivos. La tela se adaptará bien a tus brazos y no te quitará movilidad.
- Muy calientitos con abrigos. Cuando se trata de formas para reciclar ropa vieja que muchos creen que ya no sirve, los abrigos son otra alternativa para confeccionar unos guantes, ya sean clásicos o con silueta de mitones (y se verán súper elegantes).