inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

7 ideas para reciclar suéteres viejos que ya no usas y darles un segundo uso: te verás aesthetic

Antes de que tires a la basura esa ropa que tienes olvidada, mejor dale una nueva vida con estas alternativas para reciclar suéteres que seguro te encantarán.

reciclar suéteres
Los suéteres viejos son ideales para reciclar y crear piezas únicas|Canva
Notas,
Estilo de vida

Escrito por:  Andrea Ávila | DR

Seguro en tu armario has ido arrumbando mucha ropa que ya no usas, pero igual te niegas a tirar, como esos suéteres que se hicieron feos o simplemente dejaron de gustarte. Así que para que no tengas que deshacerte de estas prendas, las puedes reciclar y crear piezas nuevas que te serán muy útiles, te ayudarán a complementar tus atuendos y por sus ingeniosas siluetas, harán que tu estilo se vea súper creativo .

Reciclar suéteres viejos sí es posible y estas ideas son muy fáciles de hacer

  • Mangas cropped con vibras aesthetic. Si eres fan de lo asthetic y quieres empezar a fusionarlo con tus looks, entonces puedes reciclar suéteres viejos para hacer unas mangas lindísimas. Solo tienes que cortar la parte inferior, procurando dejar una zona corta del pecho.
  • Charms para tus llaves. La tendencia de usar bolsos con muchos llaveros, esta idea te fascinará: se trata de charms hechos con retazos de la tela de algún suéter, dándole la forma que más te guste, desde corazones hasta estrellas.
reciclar suéteres
7 formas para reciclar suéteres y darles una nueva vida|Pinterest

  • Cojines para decorar la sala. Al igual que con la ropa de tu bebé que ya no le queda y elegiste para reciclar , los jerseys que olvidaste en el clóset pueden transformarse en bellos cojines para poner en la sala y darle una vista distinta a la decoración.
  • Camita para perros con tela para reciclar. Con estas ideas para reciclar suéteres viejos, tus mascotas también saldrán ganando, ya que esta tela es perfecta para hacerles una camita nueva y muy suave.
  • Bolsa con suéteres viejos. Un bolso es imprescindible para llevar todos los artículos necesarios y es posible armar bolsas medianas; solo tendrás que hacer algunas costuras y poner una correa resistente.
reciclar suéteres
7 formas para reciclar suéteres y darles una nueva vida|Pinterest

reciclar suéteres
7 formas para reciclar suéteres y darles una nueva vida|Pinterest

Tags relacionados
Tendencias
Moda

Galerías y Notas Azteca UNO