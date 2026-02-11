7 ideas para reciclar suéteres viejos que ya no usas y darles un segundo uso: te verás aesthetic
Antes de que tires a la basura esa ropa que tienes olvidada, mejor dale una nueva vida con estas alternativas para reciclar suéteres que seguro te encantarán.
Seguro en tu armario has ido arrumbando mucha ropa que ya no usas, pero igual te niegas a tirar, como esos suéteres que se hicieron feos o simplemente dejaron de gustarte. Así que para que no tengas que deshacerte de estas prendas, las puedes reciclar y crear piezas nuevas que te serán muy útiles, te ayudarán a complementar tus atuendos y por sus ingeniosas siluetas, harán que tu estilo se vea súper creativo .
Reciclar suéteres viejos sí es posible y estas ideas son muy fáciles de hacer
- Mangas cropped con vibras aesthetic. Si eres fan de lo asthetic y quieres empezar a fusionarlo con tus looks, entonces puedes reciclar suéteres viejos para hacer unas mangas lindísimas. Solo tienes que cortar la parte inferior, procurando dejar una zona corta del pecho.
- Charms para tus llaves. La tendencia de usar bolsos con muchos llaveros, esta idea te fascinará: se trata de charms hechos con retazos de la tela de algún suéter, dándole la forma que más te guste, desde corazones hasta estrellas.
- Cojines para decorar la sala. Al igual que con la ropa de tu bebé que ya no le queda y elegiste para reciclar , los jerseys que olvidaste en el clóset pueden transformarse en bellos cojines para poner en la sala y darle una vista distinta a la decoración.
- Camita para perros con tela para reciclar. Con estas ideas para reciclar suéteres viejos, tus mascotas también saldrán ganando, ya que esta tela es perfecta para hacerles una camita nueva y muy suave.
- Bolsa con suéteres viejos. Un bolso es imprescindible para llevar todos los artículos necesarios y es posible armar bolsas medianas; solo tendrás que hacer algunas costuras y poner una correa resistente.
- Gorrito para el frío. Otra alternativa que te sacará del apuro en más de una ocasión, es hacer gorros para proteger tu cabeza del aire y la lluvia; perfecto si tienes que salir por las mañanas.
- Funda para tus sillas. Evita rasgaduras y manchas en los asientos de las sillas que tienes en el comedor poniéndoles fundas hechas solo con pedazos de suéteres viejos para reciclar.