7 ideas sencillas para renovar tu cocina estilo moderno minimalista y sin gastar mucho dinero

Si deseas renovar tu cocina con un estilo moderno y minimalista, no necesitas de grandes cambios en mano de obra o un presupuesto elevado. Hoy te presentamos algunas ideas que funcionan para conseguir este estilo.

De acuerdo con expertos en remodelación, la clave de tener una cocina minimalista es la simplicidad, la funcionalidad y las líneas limpias, cosas que se pueden conseguir sin gastar mucho dinero.

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7 ideas sencillas para renovar tu cocina

Pinta los gabinetes en tonos neutros

Esta es una de las ideas más fáciles que tendrá el mayor impacto visual. Puedes elegir colores como el blanco mate, el gris suave o el negro. Estos tonos aportarán un look neutro y atemporal, solo debes asegurarte de que el esmalte que uses sea resistente al agua y a la grasa.

Actualiza los herrajes

Puedes sustituir las manijas y pomos viejos por unos modelos más nuevos en líneas rectas y con acabados mate, como el negro o el acero inoxidable. Este pequeño cambio reforzará el estilo minimalista.

Las cocinas minimalistas se caracterizan por tonos neutros y ambientes despejados|Pinterest

Despeja las encimeras

El minimalismo busca eliminar las cosas que son innecesarias, trata de guardar todos los electrodomésticos pequeños en cajones y dejar solo lo esencial a la vista, para así dar la sensación de amplitud.

Instala repisas flotantes

Los gabinetes superiores pesados o anticuados no van con esta tendencia, puedes quitar algunos y cambiarlos por repisas de madera o de metal.

Renueva el salpicadero

En lugar de cambiar los azulejos puedes emplear binilos adhesivos con diseños simples o geométricos, son económicos y cambiarán la vista.

Los tonos negros o mate aportan estilo minimalista y atemporal a las cocinas|Pexels: Fernanda Neitzel

Mejora la iluminación

Una cocina minimalista se basa en la buena iluminación, puedes agregar tiras LED debajo de los muebles superiores para iluminar el área de trabajo o cambiar la lámpara principal por un diseño lineal o industrial.

Añade toques naturales

Puedes introducir una o dos plantas pequeñas, las hierbas aromáticas son una buena opción en las cocinas. También agregar cosas como tablas de cortar de madera, agregarán naturaleza al estilo minimalista para que no se vea frío.