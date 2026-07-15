Los envases de velas vacíos pueden valer más de lo que imaginas si los reutilizas así

Cuando una vela se termina, la mayoría de las personas desecha el envase sin pensar que, en realidad, está hecho con materiales resistentes y de excelente calidad. Muchos recipientes de vidrio, cerámica o cemento están diseñados para soportar altas temperaturas, por lo que pueden reutilizarse durante años.

Además de evitar que terminen en la basura, darles un nuevo uso ayuda a reducir el consumo de productos nuevos y permite crear accesorios funcionales para cualquier rincón del hogar sin gastar de más.

Antes de reutilizar los envases de vela, déjalos completamente limpios

La clave para que el envase luzca como nuevo es eliminar por completo los restos de cera y el adhesivo de la etiqueta.



Congela el envase. Colócalo en el congelador durante toda la noche. El frío hará que la cera se encoja y se desprenda mucho más fácilmente del recipiente.

Colócalo en el congelador durante toda la noche. El frío hará que la cera se encoja y se desprenda mucho más fácilmente del recipiente. Retira la cera. Con ayuda de una cuchara o un cuchillo sin filo, desprende los restos de cera y retira el soporte metálico donde estaba colocada la mecha.

Con ayuda de una cuchara o un cuchillo sin filo, desprende los restos de cera y retira el soporte metálico donde estaba colocada la mecha. Elimina los residuos. Si aún quedan restos adheridos, vierte agua muy caliente dentro del envase. La cera se derretirá y subirá a la superficie, facilitando su eliminación una vez que el agua se enfríe.

Si aún quedan restos adheridos, vierte agua muy caliente dentro del envase. La cera se derretirá y subirá a la superficie, facilitando su eliminación una vez que el agua se enfríe. Despega la etiqueta. Calienta la parte exterior con un secador de cabello durante unos segundos y retira la etiqueta lentamente. Si queda pegamento, límpialo con unas gotas de aceite vegetal o alcohol.

Cinco formas de darles una segunda oportunidad a los envases de vela vacíos

Reutilizar los envases de vela es una forma sencilla de reducir residuos y aprovechar objetos que todavía tienen una larga vida útil. Con una limpieza adecuada y un poco de imaginación, puedes convertir un recipiente que parecía destinado a la basura en un elemento decorativo, práctico y completamente funcional para tu hogar.

