Número de Sobrevivientes que faltan por revelar en Survivor México La Reliquia en Llamas

Faltan unos días para que la aventura más extrema vuelva con la gran misión de resistir hasta el final. Survivor México La Reliquia en Llamas comenzará la temporada 2026 y viene con nuevos desafíos, estrategias, alianzas y rostros. Pero, cuál es el número de Sobrevivientes que faltan por revelar, quienes buscarán conquistar la competencia de supervivencia y llevarse el gran premio.

Cuántos Sobrevivientes faltan por revelar en Survivor México La Reliquia en Llamas

A lo largo de la semana se han confirmado a los Sobrevivientes que se integran a la competencia. Hasta el momento son 12 los participantes revelados, y faltan solo 4. En total, serán 16 los hombres y mujeres que deberán demostrar que tienen lo necesario para colgarse el Collar Sagrado.

"¡Halcones VS Jaguares! Nuevos sobrevivientes, nuevas alianzas, nada volverá a ser igual en Survivor, ¿quién sobrevivirá a “La Reliquia en Llamas”?", indican en las redes sociales.

Estos son los Sobrevivientes confirmados para Survivor México 2026

Hasta el momento, ha sido confirmada de manera oficial la participación de 12 sobrevivientes que están dispuestos a todo con tal de coronarse como los campeones de Survivor México La Reliquia en Llamas, estos son los nombres:



Viviann Baeza Shada Hernández Sahit Sosa Julio Camejo Rey Grupero Anahí Izali Abel Robles Tzasna Carrasco Aurélie Garzonio Javier Márquez Azalia “La Negra” Bobby Larios

Cuándo y a qué hora ver el estreno de Survivor México La Reliquia en Llamas

Survivor México La Reliquia en Llamas se estrenará el próximo lunes 20 de julio de 2026 en punto de las 6:30 pm. Con escenarios completamente renovados, rostros nuevos y pruebas físicas que prometen llevar al límite a los Sobrevivientes, la batalla está lista para comenzar.

En total serán 16 los Sobrevivientes que buscarán llegar hasta la final de Survivor México 2026, quienes serán guiados por Carlos Guerrero "Warrior" como el conductor. En el reality show de supervivencia y estrategia, el nuevo grupo de participantes vivirá durante varias semanas en un entorno natural, con recursos muy limitados, mientras compiten en desafíos físicos y mentales para evitar ser eliminados.

¿Qué premio hay para el ganador de Survivor México La Reliquia en Llamas?

En esta nueva entrega, los participantes deberán enfrentarse a las condiciones de un entorno natural con recursos limitados, mientras ponen a prueba su resistencia física, fortaleza mental y capacidad estratégica para mantenerse en la competencia y evitar la eliminación. El premio final para el campeón de la temporada 2026 será de 2 millones de pesos.