7 labiales que iluminan el rostro al instante

Los labiales son una parte importante del maquillaje, ya que pueden iluminar o apagar el rostro, dependeindo del tono que se elija, cosa que eleva el estilo, o termina completamente con la armonía facial.

Elegir el color de labial correcto puede hacer la gran diferencia y aportando una imagen juvenil y saludable a los rostros cansados. Además, es el que le da volumen a los labios, por lo que un tono favorecedor cambiará por completo tu imagen.

Los 7 labiales que iluminan tu rostro al instante

Rojo con subtonos azules

Pueden ser violetas o carmines, son un clásico que luce con cualquier maquillaje y puede hacer que la piel se vea más limpia, además de dar una apariencia blanca a la sonrisa. El cereza traslúcido puede lucir mejor en pieles claras porque brinda textura.

Los tonos rojos en labiales pueden iluminar el rostro del cualquier tipo de piel|Pinterest

Corales cálidos

Los labiales con estas tonalidades mejoran la apariencia de la piel, ayudan a neutralizar los tonos amarillentos y aportan vitalidad, lo que hace que el rostro se vea fresco, juvenil e iluminado.

Los tonos cálidos de labiales pueden combinar con pieles claras o morenas|Pinterest

Rosa frambuesa o berry

La tendencia que marcó el 2025 y que podría continuar vigente durante esta temporada por su resultado favorecedor. Se trata de tonos frutales que son semejantes al rubor natural tras hacer ejercicio e inyectan juventud y alegría a cualquier tez.

El tono rosa frambuesa aporta luminosidad, especialmente en pieles claras|Pinterest

Colores durazno o peach

A diferencia de los nudes, pueden combinar con pieles frías y cálidas sin apagar el rostro. También pueden ser usados en looks minimalistan, suavizando las facciones y dando una vibra radiante.

Los labiales durazno son más sutiles y naturales, y aportan brillo, a diferencia de los nudes|Pinterest

Fucsias vibrantes

Para las más atrevidas que buscan un estilo llamativo. En tonalidades frías dan luz a las pieles claras y a las morenas, además de armonizar y aportar vitalidad.

Los labiales fucsia en tonos vibrantes son ideales para un look más atrevido|Pinterest

Rosas suaves o malvas

Son considerados los labiales universales y favorecedores para cualquier tipo de piel, ya que son tonos que lucen suaves, pero radiantes al mismo tiempo.

Los labiales malva son universales y aportan brillo al rostro|Pinterest

Vino brillante o terracota

Ideales para los tonos de piel morenos o más oscuros, ya que son intensos y cálidos, lo que resalta la luz natural del rostro sin que el maquillaje luzca opaco.