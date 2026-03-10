uno nuevo
7 labiales que iluminan el rostro al instante

Elegir los labiales correctos puede parecer difícil, por lo que te decimos cuál es el color que mejor te queda y que podrá iluminar tu piel mágicamente

Los tonos de labiales que pueden ayudarte a iluminar tu piel al instante
Los tonos de labiales que pueden ayudarte a iluminar tu piel al instante|Pexels: MART PRODUCTION

Escrito por: Guadalupe Mendoza | Marktube

Los labiales son una parte importante del maquillaje, ya que pueden iluminar o apagar el rostro, dependeindo del tono que se elija, cosa que eleva el estilo, o termina completamente con la armonía facial.

Elegir el color de labial correcto puede hacer la gran diferencia y aportando una imagen juvenil y saludable a los rostros cansados. Además, es el que le da volumen a los labios, por lo que un tono favorecedor cambiará por completo tu imagen.

Los 7 labiales que iluminan tu rostro al instante

  • Rojo con subtonos azules

Pueden ser violetas o carmines, son un clásico que luce con cualquier maquillaje y puede hacer que la piel se vea más limpia, además de dar una apariencia blanca a la sonrisa. El cereza traslúcido puede lucir mejor en pieles claras porque brinda textura.

Los tonos rojos en labiales pueden iluminar el rostro del cualquier tipo de piel
Los tonos rojos en labiales pueden iluminar el rostro del cualquier tipo de piel|Pinterest

  • Corales cálidos

Los labiales con estas tonalidades mejoran la apariencia de la piel, ayudan a neutralizar los tonos amarillentos y aportan vitalidad, lo que hace que el rostro se vea fresco, juvenil e iluminado.

Los tonos cálidos de labiales pueden combinar con pieles claras o morenas
Los tonos cálidos de labiales pueden combinar con pieles claras o morenas|Pinterest

  • Rosa frambuesa o berry

La tendencia que marcó el 2025 y que podría continuar vigente durante esta temporada por su resultado favorecedor. Se trata de tonos frutales que son semejantes al rubor natural tras hacer ejercicio e inyectan juventud y alegría a cualquier tez.

El tono rosa frambuesa aporta luminosidad, especialmente en pieles claras
El tono rosa frambuesa aporta luminosidad, especialmente en pieles claras|Pinterest

  • Colores durazno o peach

A diferencia de los nudes, pueden combinar con pieles frías y cálidas sin apagar el rostro. También pueden ser usados en looks minimalistan, suavizando las facciones y dando una vibra radiante.

Los labiales durazno son más sutiles y naturales, y aportan brillo, a diferencia de los nudes
Los labiales durazno son más sutiles y naturales, y aportan brillo, a diferencia de los nudes|Pinterest

  • Fucsias vibrantes

Para las más atrevidas que buscan un estilo llamativo. En tonalidades frías dan luz a las pieles claras y a las morenas, además de armonizar y aportar vitalidad.

Los labiales fucsia en tonos vibrantes son ideales para un look más atrevido
Los labiales fucsia en tonos vibrantes son ideales para un look más atrevido|Pinterest

  • Rosas suaves o malvas

Son considerados los labiales universales y favorecedores para cualquier tipo de piel, ya que son tonos que lucen suaves, pero radiantes al mismo tiempo.

Los labiales malva son universales y aportan brillo al rostro
Los labiales malva son universales y aportan brillo al rostro|Pinterest

  • Vino brillante o terracota

Ideales para los tonos de piel morenos o más oscuros, ya que son intensos y cálidos, lo que resalta la luz natural del rostro sin que el maquillaje luzca opaco.

