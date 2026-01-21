Evita usar estos colores de labiales; te harán lucir mayor

A ver, vámonos directo a lo que viniste a buscar: sí, hay colores de labial que te hacen lucir mayor, aunque te hayas hecho un maquillaje supercute con lindas tonalidades. Esto se debe a la sencilla razón de que algunos tonos apagan el rostro, hacen sombras que se perciben algo raras o resaltan las líneas alrededor de la boca. Antes de que tomes la drástica decisión de tirar todos tus labiales, ten paciencia, te enseñaremos algunos trucos.

Los colores de labial que más envejecen (y por qué)

Ahora sí, presta mucha atención, que aquí va la lista de tonos de labiales que puede hacer que tu cara se vea más dura o cansada:



Marrones fríos (tipo chocolate o café grisáceo) : apagan el tono natural de la piel y endurecen la expresión.

: apagan el tono natural de la piel y endurecen la expresión. Vinos oscuros y borgoñas intensos: se ven elegantes, pero también hacen que los labios se vean más delgados y resaltan líneas.

se ven elegantes, pero también hacen que los labios se vean más delgados y resaltan líneas. Morados fríos / uva: pueden dar efecto de “rostro apagado” si no traes un maquillaje muy equilibrado.

pueden dar efecto de “rostro apagado” si no traes un maquillaje muy equilibrado. Nudes muy claros (tipo corrector) : este es el enemigo silencioso: te borra los labios y da vibra de cara cansada.

: este es el enemigo silencioso: te borra los labios y da vibra de cara cansada. Rojos muy azulados (fríos): pueden hacer que el rostro se vea más serio o dramático de más, sobre todo en el día.

Siempre que vayas a comprar un labial, toma en cuenta que los tonos muy oscuros o muy fríos tienden a sumar años. Muchos piensan que estos hacen ver la boca “más jugosa”; sin embargo, eso es falso, pues solo crean contraste duro y hacen que la boca se vea más “marcada”.

Señales de que tu labial te está sumando años

Nadie en el mundo tiene mejor instinto que tú, así que si te lo pones y sientes que algo “no cuadra”, detente y analiza:



Tus labios se ven más pequeños

Te ves “más seria” aunque estés sonriendo

Marca las líneas finitas alrededor de la boca

Tu piel se ve más gris o apagada

Te sientes como con cara de cansancio

Los tonos que rejuvenecen al instante (los favoritos del 2026)

Nosotros no solo te diremos cuáles colores evitar, también te revelamos cuáles son aquellos que te darán un efecto más fresco y mucho glow:



Rosa cálido tipo “labio saludable”

Coral suave / durazno

Nude rosado

Rojo cereza cálido

Gloss transparente o con tinte rosita

Dicho de otro modo: el truco es que estos tonos imitan el color natural de labios en un buen día. Recuerda, ese colorcito que tienes cuando despiertas con brillo y muy hidratada… ese es tu mejor tono.

Cómo usar tonos oscuros sin que te envejezcan

Recuerdas que te dijimos que no tires tus labiales oscuros. Bueno, la razón es que puedes usarlos y divertirte con ellos, pero te damos algunos tips:



Delinea con un lápiz 1 tono más claro que el labial

Pon un toque de gloss al centro

Equilibra con rubor

Hidrata primero: bálsamo + retira exceso

Con todo esto está lista para lucir más bella, rejuvenecida y radiante que nunca.