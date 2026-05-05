La famosa banda BTS consentirá a sus fanáticos mexicanos, ya que tendrá 3 presentaciones esta semana. Ante la fiebre de la banda surcoreana, traemos para ti 7 manualidades que puedes hacer para decorar tu cuarto con materiales reciclados. Mientras que para los seguidores de KPop Demon Hunters, así puedes hacer piñatas caseras para los cumpleaños de los niños.

BTS tendrá 3 fechas en México en esta primera semana de mayo: jueves 7, sábado 9 y domingo 10 en el Estadio GNP Seguros, conciertos que serán la locura, ya que al recinto acudirán alrededor de 200 mil personas a corear y disfrutar de la banda más importante del KPop, que tiene millones de fans en todo el mundo y seguro más de uno tiene decorado su cuarto con objetos, pero nada mejor que unos artículos hechos con materiales reciclados, como los stickers de KPop Demon Hunters.

Las manualidades para decorar tu habitación de BTS

1. Marco de fotos de CDs: Los CDs de otras bandas o los de BTS que estén rayados los puedes romper y utilizar los fragmentos para hacer un marco de una fotografía de los integrantes o de ti en el concierto.

Las manualidades para decorar tu habitación de BTS|Pinterest

2. Photocards: Para ello requieres de cartón para que sea la base. Posteriormente, imprime las imágenes de la banda y decora a tu gusto.

7 manualidades de BTS para decorar tu cuarto con materiales reciclados|Pinterest

3. Collage: Si bien las revistas no son tan consumidas el día de hoy, pueden ser una gran opción de donde recortes imágenes o frases para conformar el collage que pegarás en la pared de tu habitación.

7 manualidades de BTS para decorar tu cuarto con materiales reciclados|Pinterest

4. Portalápices: Decora este objeto que te es de gran ayuda en tu escritorio. Para ello, recicla una lata de aluminio y cúbrela con papel con imágenes de BTS o utiliza tus stickers caseros.

7 manualidades de BTS para decorar tu cuarto con materiales reciclados|Pinterest

5. Pósters: Utiliza el revés de una cartulina vieja para hacer un póster de la banda surcoreana.

7 manualidades de BTS para decorar tu cuarto con materiales reciclados|Pinterest

6. Cojines: Para ello utiliza una imagen de tu integrante favorito o de la banda completa para dibujar la silueta y hacer un cojín con ropa vieja que ya no uses.

7 manualidades de BTS para decorar tu cuarto con materiales reciclados|Pinterest

7. Letras decorativas: Haz el título de BTS o el nombre de tu integrante favorito para pegarlo en la pared de tu cuarto.