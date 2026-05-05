Desde su estreno, KPop Demon Hunters cautivó al público de México, sobre todo a los más pequeños, por lo que más de uno querrá una fiesta temática de la película de Netflix. Por ello, traemos para ti estos 4 diseños de piñatas caseras para celebrar los cumpleaños de los niños. Si quieres adornar los bolos, así puedes hacer stickers y skins sin gastar mucho.

Las piñatas caseras son una buena opción para que tu hijo, sobrino o nieto tenga un día sin igual. Conforme a la temática, también hay 6 ideas de pasteles de KPop Demon Hunters, como lo fueron para festejar el Día del Niño de este año. Lo mejor de la pieza artesanal es que la puedes hacer tú mismo, sin gastar mucho.

Los diseños de piñatas de KPop Demon Hunters

1. Estrella: La forma de esta piñata va acorde a KPop Demon Hunters, pues representa a las estrellas de los personajes principales, como lo son Rumi, Mira y Zoey, quienes se presentan en grandes escenarios.

4 diseños de piñatas caseras de KPop Demon Hunters para celebrar los cumpleaños de los niños|Pinterest

2. De picos: Una de las piñatas más tradicionales y que se venden en cualquier mercado. Solo basta con diseñarla con los colores acordes a la película y posteriormente poner una imagen de los personajes principales.

4 diseños de piñatas caseras de KPop Demon Hunters para celebrar los cumpleaños de los niños|Pinterest

3. Número: Una buena idea es una piñata con el número que cumplirá el más pequeño de la familia. Cabe destacar que el diseño es complicado, pero no imposible, si es que quieres hacerla tú.

4 diseños de piñatas caseras de KPop Demon Hunters para celebrar los cumpleaños de los niños|Pinterest

4. Personaje: Lleva a los personajes principales de KPop Demon Hunters a la fiesta de cumpleaños de los niños con una piñata con la forma de Rumi, Mira y Zoey.

4 diseños de piñatas caseras de KPop Demon Hunters para celebrar los cumpleaños de los niños|Pinterest

¿Cómo hacer la piñata casera?

Una piñata de conos o picos la puedes hacer desde tu casa; solo necesitas un buen engrudo, periódico, cartón y papel china o crepé de los colores acordes a KPop Demon Hunters. Para la forma puedes utilizar una olla, para después comenzar a pegar el reciclado.

Mientras que para formar los picos puedes usar cartulina, para después cubrirlos con papel crepé o china, al igual que para hacer los flecos que cuelgan. No olvides dejar el orificio de la parte superior para echar los dulces.