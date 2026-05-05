Los 7 cactus que debes tener en tu balcón para darle vida

Para decorar el balcón puedes hacer uso de plantas, ejemplares que se encargarán de darle vida a ese espacio del hogar. No obstante, es importante que hagamos una buena selección para que sobrevivan los ejemplares y puedan soportar el intenso sol.

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Es así que te vamos a dar 7 opciones de cactus, que se destacan por ser resistentes ante el clima, así que considéralas para poder decorar tu casa.

¿Qué cactus son resistentes al sol?

Dentro del mundo de la jardinería hay una amplia variedad de cactus que puedes escoger para decorar tu balcón, pero es importante seleccionar ejemplares que sean resistentes, para que soporten el intenso clima y puedan darle vida a ese espacio del hogar:

Mammillaria: Ideal para tener en macetas pequeñas, además de que en primavera en la parte superior tienen su floración, por lo que el sol se vuelve indispensable para su desarrollo.

Rebatía: Te será fácil identificarla por el aspecto esponjoso de sus espinas; suele presentar flores anaranjadas, rosadas o amarillas. Se recomienda detener su riego en invierno para no poner en riesgo sus raíces.

Rhipsalis: Un ejemplar colgante, ideal para esos espacios en los que no recibe luz directa a mitad del día.

Opuntia microdasys: Un ejemplar clásico que ya hemos visto, que se destaca por sus hojas circulares y ascendentes. Deberás ser cuidadoso al manipularlo, ya que puede irritar tu piel.

Cereus peruvianus: Tiene crecimiento vertical; para ella será necesario el uso de una maceta grande para que la planta se mantenga en su lugar y no se voltee por su peso.

Echinopsis: Otra alternativa que puedes aprovechar es la echinopsis, debido a los tallos de flores cilíndricos que genera. Resiste las altas temperaturas y suele otorgar floraciones blanquecinas, que se encargarán de darle vida a tu casa.

a tu casa. Astrophytum: Su aspecto se destaca por tener pequeños puntos blancos, los cuales funcionan como un filtro solar, con los que evita su deshidratación en lugares donde el clima caluroso es extremo.

¿Por qué no es bueno tener cactus en la casa?

Energéticamente, se ha mencionado que los cactus en el interior de las habitaciones, sus espinas pueden generar tensiones y conflictos, además de ahuyentar la buena energía que haya en el interior.

No obstante, colocar ese ejemplar en el exterior, cerca de la entrada o en el balcón, es una gran alternativa, ya que se encargará de alejar todas las malas energías que quieran entrar a tu casa.