Los 7 mejores diseños modernos de regaderas para baño
Las regaderas del baño pueden lucir más modernas y poco convencionales sin perder el estilo con estos 7 diseños que se encuentran en tendencia esta temporada
Las regaderas para baño podrían pasar desapercibidas para la mayoría, menos para quienes habitan un hogar, ya que pueden elegirla de acuerdo con sus gustos y necesidades. Ya sean diseños tradicionales o más modernos que rompan un poco con la estética a la que estamos acostumbrados.
Hoy te presentamos al menos 7 diferentes diseños de regaderas que son tendencia por alejarse de lo convencional, y que no pierden su funcionalidad, pero que pueden lucir más elegantes y convertir el espacio de ducha en un sitio acogedor y de renovación energética, al igual que en algunas culturas antiguas.
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Los 7 mejores diseños de regaderas para baño
- Paneles de ducha inteligentes
Se trata de una sola pieza que tiene un sistema de múltiples funciones, como regadera de lluvia superior, cascada frontal y hasta chorros de hidromasaje. Todo en uno solo.
- Regaderas de lluvia en el techo
Son modernas y se instalan directamente al ras del techo para crear el efecto lluvia natural. Son ideales para baños con diseños minimalistas.
- Regaderas de anillo
Es una versión con diseños circulares en el cabezal, se trata de algo vanguardista que continúa siendo funcional y que también tiene fines decorativos.
- Regaderas con cromoterapia LED
Estas regaderas incluyen luces LED que cambian de color de acuerdo con la temperatura del agua, lo que crea ambientes relajantes y una nueva experiencia sensorial.
- Salidas tipo cascada de pared
No es el típico chorro disperso, sino que la tecnología de estas regaderas emite una lámina de agua continua que imita la caída natural de este elemento y brinda un masaje relajante.
- Estilo industrial
Son poco convencionales pero dan un diseño vintage y un estilo entre lo urbano y lo rústico. La fontanería no se oculta y se vuelve parte única del diseño.
- Regaderas esculturales y orgánicas
Son modelos con formas asimétricas que están inspiradas en la naturaleza y alejadas de lo básico y lo geométrico. Algunas parecen verdaderas piezas de arte moderno que rompen con lo convencional.