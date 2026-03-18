9 diseños de uñas con efecto aurora que quedan para cualquier ocasión: ideales para la primavera

De todos los diseños de uñas que estarán en tendencia durante esta primavera 2026, hay un estilo que está ganando gran popularidad por su delicada apariencia y brillo incomparable. Se trata del manicure tipo aurora, que está inspirado en la luminosidad de las auroras boreales, pero transformado con diversos tonos para resultados que combinan con todo y se pueden usar en cualquier ocasión.

Uñas bonitas para primavera 2026: los diseños con efecto aurora más bonitos

Verde brillante tipo matcha . Si el matcha es tu bebida favorita para refrescarte, ahora puedes llevarla también en las manos con esmaltes claros para destacar sin exagerar.



. Si el matcha es tu bebida favorita para refrescarte, ahora puedes llevarla también en las manos con esmaltes claros para destacar sin exagerar. Con relieves de gel inspirados en el mar . L a técnica de "nail art" con gel moldeable también está causado furor



. L Diseños de uñas aurora con efecto "milky". Una base blanca con acabado lechoso nunca falla y le da delicadeza al manicure, sobre todo si se potencializa la técnica de manicure aurora con glitter intenso.

9 diseños de uñas tipo aurora que les favorecen a todas|Pinterest

Punta almendrada con azul ultra brillante . El azul es uno de los colores que más veremos en los diseños de uñas auroras , sobre todo con las puntas almendradas y con reflejos destellantes, una combinación que garantiza resultados impecables



. El azul es uno de los colores que más veremos en los , sobre todo con las Manicure tipo transparente color rosa . El efecto translúcido se ve bellísimo en las manos y ayuda a crear un efecto de fantasía al instante. Para mejorarlo, basta con aplicar glitter.



. El efecto translúcido se ve bellísimo en las manos y ayuda a crear un efecto de fantasía al instante. Para mejorarlo, basta con aplicar glitter. Diseños de uñas en colores pastel y con mucho brillo. En todos los tonos de piel, los colores pastel lucen preciosos y son perfectos para combinarse con la técnica de diseños de uñas tipo aurora que serán tendencia en 2026.

9 diseños de uñas tipo aurora que les favorecen a todas|Pinterest

Manicure tipo "Aperol Spritz" . Los estilos inspirados en tragos emblemáticos siguen imponiéndose y uno de los que no pasarán inadvertidos son los que evocan a una refrescante copa de Aperol Spritz e iluminan las manos con su color naranja.



. Los estilos inspirados en tragos emblemáticos siguen imponiéndose y uno de los que no pasarán inadvertidos son los que evocan a una refrescante copa de Aperol Spritz e iluminan las manos con su color naranja. Diseños de uñas con efecto aperlado y relieves de gel . En caso de que prefieras algo más discreto, los esmaltes con efecto aperlado son la mejor opción para un manicure sofisticado y muy primaveral . Y para que no queden aburridos, es posible agregar capas de brillo hasta lograr el efecto deseado.



. En caso de que prefieras algo más discreto, . Y para que no queden aburridos, es posible agregar capas de brillo hasta lograr el efecto deseado. Clásico combinando lila con glitter rosa. Entre las combinaciones de colores infalibles, está el lila y el rosa, que para los diseños de uñas tipo aurora queda muy bien cuando se usan como base y brillo alternándose en cada dedo.