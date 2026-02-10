7 planes románticos para celebrar el 14 de febrero en CDMX; no gastarás más de 100 pesos en este Día del Amor

No necesitas gastarte una fortuna en tus planes para el 14 de febrero y aun así lograr una atmósfera romántica para disfrutar con tu pareja en CDMX. Para inspirarte, a continuación te mostramos algunas ideas que te cuestan menos de 100 pesos o incluso algunas son gratis.

¿Qué hacer en el Día del Amor? 7 planes para 14 de febrero en CDMX, románticos y económicos

1. Visita el Jardín Botánico de Chapultepec

Espacios instagrameables, muchísima variedad de especies, asombrosos humedales y un espectacular invernadero con orquídeas te esperan en el Jardín Botánico. Es perfecto para dar un paseo apacible entre paisajes bonitos, tomándote tu tiempo y platicando.

Costo: la entrada es gratis.

2. Disfruta una obra de teatro

La compañía Foro Off Spring lleva a cabo obras de teatro todos los días de la semana, por lo que resulta la oportunidad perfecta para disfrutar la expresión cultural de manera muy accesible. Sus obras te harán pasar un buen rato y también reflexionar.

Costo: cooperación voluntaria.

Francisco Pimentel 14, colonia San Rafael.

3. Visita el Museo del Estanquillo

Disfruta la vista del Centro Histórico de CDMX desde la terraza panorámica de este museo, el cual resguarda las colecciones de Carlos Monsiváis; se aloja en un hermoso edificio del siglo XIX conocido como La Esmeralda. Varias veces al año cambia sus exposiciones de arte y objetos históricos.

Costo: entrada libre.

Isabel La Católica 26, Centro Histórico

4. Conoce la Fonoteca Nacional

Ubicada en un edificio del siglo XVIII con influencia andaluza y morisca, se considera la "casa de los sonidos en México". Además de disfrutar su arquitectura y jardines, puedes acudir a alguno de los eventos que regularmente organiza, como conciertos y sesiones de escucha dirigida.

Costo: entrada libre.

Av. Francisco Sosa 383, Santa Catarina, Coyoacán.

5. Asómbrate en el showroom de Diez Company

La empresa especializada en iluminación Diez Company tiene un showroom con espectaculares instalaciones de diseño que no podrás dejar de ver y cuyas fotos lucirán increíbles en tus redes sociales.

Costo: entrada libre con cita.

Campos Elíseos 136, Polanco.

6. Explora el Parque Ecológico Xochimilco

En esta bella área protegida puedes disfrutar la naturaleza con un paseo en bici, en lancha o haciendo un picnic con tu pareja. Tiene una chinampa real donde puedes aprender sobre este importante método de cultivo y también hay venta de productos artesanales los fines de semana.

Costo: Entrada libre.

Anillo Periférico #1, Colonia Ciénega Grande, Xochimilco

7. Conoce el Museo Jumex o el Museo Soumaya

Dos de los museos de arte contemporáneo más famosos de la Ciudad de México tienen entrada completamente libre, además de exposiciones que cambian varias veces a lo largo del año y una arquitectura digna de disfrutarse con calma.

