7 tonos de uñas que dominarán mayo 2026
Descubre cuáles son los 7 colores de uñas que serán tendencia durante mayo de 2026 y los diseños que mejor combinan y resaltan durante esta temporada
Durante mayo de 2026 se pondrán en tendencia nuevos colores y diseños de uñas que van a corde con el apogeo de la primavera. La manicura dará un giro fascinante hacia el equilibrio perfecto entre lo futurista y lo orgánico.
Este mes, las uñas dejan de ser un simple accesorio y pasan a convertirse en el punto focal del estilo personal, incluso rescatan la frescura de la naturaleza, pero añaden acabados tecnológicos que reflejan una estética moderna y audaz.
Los diseños ban desde la sofisticación de los acabados traslúcidos hasta el regreso de los pigmentos vibrantes con texturas multidimensionales, la paleta de esta temporada invita a experimentar. Te compartimos los 7 tonos imprescindibles.
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Los 7 tonos de uñas que dominarán mayo 2026
- Verde menta digital
Se trata de un tono pastel con un sutil brillo irisado que evoca frescura tecnológica.
- Lavanda Cloud
Es un color lila muy suave con un acabado cremoso, casi opaco, que se convierte en el ideal para un look limpio.
- Terracota atardecer
Es el toque cálido del mes, un naranja tierra que resalta cualquier tono de piel y recuerda a los rayos del sol cuando se pone.
- Azul glaciar
Es un tono celeste frío con efecto espejo o chrome que también aporta un aire de elegancia minimalista.
- Amarillo mantequilla
El nuevo color neutro de la primavera, que también evoca un espíritu suave y alegre, que lo hace perfecto para looks de la vida cotidiana.
- Rosa cuarzo líquido
Es una evolución de los tonos rosados nude, pero este tiene un acabado jelly o gelatinoso que imita la piedra natural.
- Gris metalizado
Es un tono más industrial que rompe con todo lo tradicional y aporta un toque rebelde y sofisticado a cualquier look.
Estos colores de uñas pueden aplicarse en diferentes diseños, como en la uña completa, microfrench, o mezclado con técnicas de encapsulación de flores, que también se encuentran en tendencia actualmente. Además de verse elegantes en uñas cortas o medianas con puntas almendradas.