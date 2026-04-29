Durante mayo de 2026 se pondrán en tendencia nuevos colores y diseños de uñas que van a corde con el apogeo de la primavera. La manicura dará un giro fascinante hacia el equilibrio perfecto entre lo futurista y lo orgánico.

Este mes, las uñas dejan de ser un simple accesorio y pasan a convertirse en el punto focal del estilo personal, incluso rescatan la frescura de la naturaleza, pero añaden acabados tecnológicos que reflejan una estética moderna y audaz.

Los diseños ban desde la sofisticación de los acabados traslúcidos hasta el regreso de los pigmentos vibrantes con texturas multidimensionales, la paleta de esta temporada invita a experimentar. Te compartimos los 7 tonos imprescindibles.

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Los 7 tonos de uñas que dominarán mayo 2026

Verde menta digital

Se trata de un tono pastel con un sutil brillo irisado que evoca frescura tecnológica.

Diseño de uñas verde menta|Pinterest

Lavanda Cloud

Es un color lila muy suave con un acabado cremoso, casi opaco, que se convierte en el ideal para un look limpio.

Diseño de uñas en colores lavanda|Pinterest

Terracota atardecer

Es el toque cálido del mes, un naranja tierra que resalta cualquier tono de piel y recuerda a los rayos del sol cuando se pone.

Diseño de uñas en tonos terracota|Pinterest

Azul glaciar

Es un tono celeste frío con efecto espejo o chrome que también aporta un aire de elegancia minimalista.

Uñas en color azul glaciar|Pinterest

Amarillo mantequilla

El nuevo color neutro de la primavera, que también evoca un espíritu suave y alegre, que lo hace perfecto para looks de la vida cotidiana.

Uñas amarillo mantequilla para un look primaveral|Pinterest

Rosa cuarzo líquido

Es una evolución de los tonos rosados nude, pero este tiene un acabado jelly o gelatinoso que imita la piedra natural.

Diseño de uñas rosa cuarzo|Pinterest

Gris metalizado

Es un tono más industrial que rompe con todo lo tradicional y aporta un toque rebelde y sofisticado a cualquier look.

Diseños de uñas con gris metalizado|Pinterest

Estos colores de uñas pueden aplicarse en diferentes diseños, como en la uña completa, microfrench, o mezclado con técnicas de encapsulación de flores, que también se encuentran en tendencia actualmente. Además de verse elegantes en uñas cortas o medianas con puntas almendradas.

