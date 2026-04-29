Diego Fernández, ingeniero químico: “Para limpiar la lavadora, el vinagre no tiene la capacidad de eliminar la cal ni los residuos de detergente”

En varios hogares y lavanderías se hace la limpieza constante de la lavadora para no generar acumulación de polvo, jabón, malos olores o pelusa, en estos procesos de aseo el bicarbonato y vinagre son los protagonistas, sin embargo, hoy en día se ha revelado la forma correcta de dejar tu electrodoméstico como nuevo.

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De acuerdo con el ingeniero químico Diego Fernández, la típica mezcla de vinagre con bicarbonato no funcionan como se cree, sólo se está desperdiciando tiempo y cantidad de estos artículos, por lo que a través de sus redes sociales revela que material es el indicado para dejar más pulcra y limpia la lavadora.

El también influencer señala que el ácido cítrico se posiciona como la alternativa más eficaz, segura y práctica para eliminar los residuos, ya que que la mezcla del bicarbonato con vinagre no genera una reacción positiva en el proceso de limpieza, ya que al mezclarse “se neutralizan entre sí”, lo que reduce notablemente su capacidad para actuar.

El bicarbonato de sodio y el vinagre no sirven para limpiar la lavadora. No funciona porque ambos se neutralizan entre sí...El vinagre por sí solo sí funciona, pero tendrías que utilizar dos litros de vinagre industrial o, si es vinagre de cocina, al menos cuatro litros

¿Cómo limpiar la lavadora con ácido cítrico?

De acuerdo con el químico, este proceso con ácido cítrico ayuda a eliminar residuos, quitar la suciedad y arrancar por completo esos malos olores que se generan por la humedad, falta de ventilación y uso constante.

Para realizar la limpieza se necesita solamente 4 cucharadas de ácido cítrico, después agregalas directamente al tambor de la lavadora y empieza con un ciclo de lavado como lo haces comúnmente pero en esta ocasión agrega agua caliente y deja que termine el ciclo y deja la puerta abierta por un tiempo. Este proceso se puede realizar cada 3 o 4 meses.

¿Quién es el químico Diego Fernández?

Conocido en las redes sociales como un ingeniero químico especializado en mantenimiento doméstico, Diego Fernández, ha ganado popularidad dentro del mundo digital gracias a información que comparte para desmentir mitos virales enfocados en la limpieza dentro del hogar.

Gracias a que cuenta con más de un millón de seguidores, se ha consolidado como una referencia para explicar de forma sencilla la ciencia detrás de los productos de limpieza y su efectividad real.