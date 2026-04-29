5 diseño de uñas japonesas en tendencia para esta primavera 2026; son sofisticadas y lindas

Sin duda todo lo relacionado con temas japoneses en estilo de vida es algo que actualmente se mantiene en tendencia, las uñas no son la excepción ya que este 2026 están siendo muy utilizadas, es por eso que en esta ocasión te presentamos cinco diseños para que luzcas esta primavera 2026.

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Mejores diseños de uñas japonesas

Una de las características de la manicura japonesa es que busca cuidar la salud y naturalidad de las uñas. Esta técnica busca evitar usar productos que las dañen y por el contrario se centra en nutrirlas y repararlas. En esta ocasión te presentamos cinco diseños con forma de almendra, ideales para esta temporada.

Manicura francesa con diseño

Esta idea consiste en mantener un largo mediano o grande y conservar la forma de la uña en almendra. La manicura deberá ser en color blanco. Sin embargo, lo que hace diferente este modelo es que lleva figuras rojas japonesas como dragones. Esta idea es perfecta si lo que buscas es que tus uñas no pasen desapercibidas.

Tono baby blue en uñas japonesas

Estamos acostumbrados a ver uñas japonesas en tonos blancos y rojos. Sin embargo, para esta primavera 2026 puedes combinar colores pasteles como el baby blue, es una idea original y divertida. Este modelo consiste en una base con tono azul y sobre la uña dibujar letras japonesas y aves. Es ideal para quienes llevan un largo muy grande ya que la forma de almendra luce aún más.

Manicura francesa con diseño y uñas color baby blue|Crédito: Pinterest

Uñas inspiradas en "La gran ola de Kanagawa"

Una de las formas más originales de hacer diseños en uñas es la de agregar obras de arte. Poe ejemplo, una gran idea es dibujar en las uñas "La gran ola de Kanagawa", la cuál fue hecha por el artista japonés Katsushika Hokusai y la cual representa un periodo muy importante en el arte de Japón, mismo que tuvo un efecto en todo el mundo. Llevarla en tus uñas es algo que te dará un toque único y original.

Uñas con base nude y el Yin y Yang

Un diseño sofisticado sin duda es el que consiste en mantener una base nude o incluso transparente ya que además hace que combine con todo. Ahora bien, una figura que puedes añadir es la de el Yin y el Yang, si bien no es de origen japonés, sino Chino, llegó a Japón entre los siglos V y VI y es parte fundamental de la filosofía de Asia.

Uñas con la La gran ola de Kanagawa y uñas con base nude|Crédito: Pinterest

Uñas base color nude con sakura

Esta idea consiste en mantener la base nude con figuras de sakura (cerezo). Este diseño resalta en uñas almendra y de tamaño largo. Puedes añadir incluso algo de pedrería o brillantina para que resalte mucho.